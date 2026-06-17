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POBJEDA NAD SENEGALOM

Deschamps zadovoljan startom: 'Nije presudno, ali lijepo je..'

Piše HINA,
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Deschamps zadovoljan startom: 'Nije presudno, ali lijepo je..'
Foto: Caean Couto/REUTERS

Francuska je pobjedom 3-1 protiv Senegala otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, a Kylian Mbappe sa dva gola postao je najbolji strijelac u povijesti francuske reprezentacije s 58 pogodaka

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- Bili smo zabrinuti tijekom utakmice, ali je kraj dvoboja donio olakšanje - izjavio je Didier Deschamps, izbornik francuske nogometne reprezentacije koja je SP otvorila pobjedom 3-1 protiv Senegala, u okviru skupine I.

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- Ono što je Barcola danas napravio na travnjaku to nam trebaju svi donijeti na prvenstvu. Kada ste na klupi i uđete u igru nešto morate promijeniti i donijeti nešto dobro. To nam treba. Bilo je kod nas frustracija na početku dvoboja i tijekom prvog dijela. Potom smo promijenili pozicije Dembelea i Olisea što nam je donijelo puno više slobode u igri. To je također promijenilo susret - rekao je francuski izbornik.

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Dva gola na susretu je postigao Kylian Mbappe čime je postao najbolji strijelac u povijesti francuske reprezentacije. Na njegovom kontu je sada 58 golova.

- Ova pobjeda nije presudna, ali je svakako uvijek lijepo pobijediti na startu. Sretni smo jer smo nadigrali jaku reprezentaciju Senegala - dodao je Deschamps, dok je senegalski vratar Edouard Mendy morao priznati.

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- Nismo na pravi način sproveli našu igru na terenu, ali to je možda i normalno jer sastav Francuske puca od talenta. Svaka i mala njihova šansa je ogromna opasnost za suparnika. Mi smo bili tromi, čak i u prvom poluvremenu. Znali smo da u nastavku moramo biti bolji, podići razinu igru i konkretnije krenuti prema naprijed. U određenim trenucima to smo i uspjeli, ali bilo je premalo - rekao je vratar Senegala.

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