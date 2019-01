UŽIVO: Vidi posudba u Romu, Suarez kvari posao Perišiću?

SVE U ZADNJI ČAS

Zimski prijelazni rok počeo je s prvim danom 2019. godine, ali nekako je postao običaj da transfer bombe budu predzadnji ili zadnji dan. U Ligama petice zimski prijelazni rok zatvara se 31. siječnja u 23:59 sati.

Povijest nas uči da su se neki od najvećih transfera realizirali upravo u zadnji čas. Zašto je to tako, ne znamo. Ali sjetite se samo one priče iz 2015. godine, kad je u Realu već bilo spremno tiskanje dresova Davida de Gee iz Manchester Uniteda. Iako postoje mnogo neslužbenih verzija priča o propalom transferu De Gee, najbizarnija je vjerojatno ona s dokumentacijom u nezgodnom formatu. Iz Uniteda su spremili ugovor i dokumentaciju i poslali to u Madrid. No tamo zbog čudnog formata u kojem su bili spremljeni podaci (kakav god to bio) nisu mogli otvoriti dokumente na vrijeme?! I tako je propao transfer.

Puno je primjera velikih transfera u zadnjim satima prijelaznog roka, recimo, kad je United ispred nosa Cityju 'maznu' Berbatova, a 'građani' su odgovorili dovođenjem Robinha.

Rooney, Luiz, Carroll, sve su to igrači koji su prelazili u klubove u zadnjim satima prijelaznog roka i zato treba biti spreman na dramu u zadnji čas.

Ovdje možete provjeriti transfere u najavi, one koji su pred realizacijom i poslove koji su potpisani tijekom siječnja.

