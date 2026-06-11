Livaković: Vruće? Pa tako je i u Hrvatskoj, stalno pijemo vodu. Baturina: Vole nas podcjenjivati

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u utorak u Alexandriju, upoznala se s kampom, hotelom i trening-centrom i sada je sav fokus na Engleskoj. Utakmica protiv "Gordog Albiona" na rasporedu je 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu u Dallasu, a do tada se itekako može izbrusiti forma. Temperature su jako visoke, vlaga u zraku je ogromna i teški su uvjeti za trening, ali vremena za privikavanje do utakmice ima. Martin Baturina i Dominik Livaković obratili su se medijima.

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- Put je prošao dobro, malo je vruće, vremenska razlika je isto bila problem, ali naviknuli smo se. Spavanje? A Lakše je kad se ide iz Hrvatske prema ovdje - rekao je Baturina za HRT prije pressice.

Dominik, prvi dojmovi.

- Bio sam na dva SP-a i kad smo se vratili doma, bilo je lijepo. Imam lijepa iskustva, tako i sada. Pripreme su dobro prošle. Atmosfera je super. Ovdje imamo odlične uvjete. Sve je u redu. Sretni smo što smo tu.

Martine, kakav je osjećaj biti tu.

- Ponosan sam što sam tu i san je svakog igrača biti ovdje.

Hrvatska je postala dominantna država na svijetu. Što je napravilo Hrvatsku tako jakom.

- Takvi smo po prirodi, ponosni smo kad obučemo dres domovine, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koji nas vode. Uz to su tu i stariji igrači koji su nam primjer - rekao je Livaković, a Baturina dodao:

- Naša snaga je što smo često podcijenjeni. Hrvati vole dokazati ljudima suprotno.

Kako ste se osjećali na dočeku?

- Želim zahvaliti ljudima koji su nas dočekali i sigurno nam puno znači. Kao mali smo svi gledali svoje idole tako da i nama je ovo inspiracija. Jako lijepa dobrodošlica, svi su bili pristojni - rekli su igrači.

Martine, kako je u Comu?

- U početku nije bilo bajno, ali iskoristio sam taj dio da radim na sebi. Drugi dio sezone mi se otvorio i to sam iskoristio. Napredovao sam taktički i postao bolji igrač. Argentina? Pa osvojili su SP, Nico Paz je tamo i drago mi je zbog njega. Favoriti su i želim im sreću.

Dominik, kako vrućina utječe na vas?

- Vruće je, ali nije da nešto posebno radimo. Pijemo vodu. U Hrvatskoj je isto vruće, navikli smo.

Dominik, što misliš o novim pravilima? Martine, cifre oko svog transfera si vidio, laska li ti to?

- Igrali smo po tim pravilima već utakmice, samo treba obratiti malo više pažnje. Nije to toliko strašno - rekao je Livaković.

- Ne obraćam pažnju na cijene, bitno je dobro igrati pa će ostalo doći - rekao je Baturina.

Stiže Engleska, Dominik imao si iskustva s Kaneom. Martine, fenomenalno si zabio Engleskoj za U-21 repku.

- Igrao sam par puta protiv Kanea, ali on je fenomenalan napadač. Nije samo igrač koji zabija golove, dosta pričamo o njemu, morat ćemo ga analizirati - rekao je Livaković.

- Imali smo prijateljsku protiv njih, zabio sam lijep gol iz slobodnjaka, ali tu utakmicu smo super igrali. Kotarski je sjajno branio, Beljo zabio iz penala. Mnogi Englezi od tada su sada u reprezentaciji i znamo se - rekao je Baturina.

Dominik, kako se osjećate s obranom ispred sebe? Martine, prije dvije godine ste debitirali na velikom natjecanju, a sada više niste talent i sad ste netko tko bi mogao zasjati na SP-u. Kako se osjećate?

- Imamo odličnu obranu, u zadnje vrijeme nam je došao Luka Vušković. Mladi su, brzi su, ne treba puno trošiti riječi na njih. Jako ih je lijepo imati ispred sebe - rekao je Livaković.

- Zahvalan sam za minute na Euru, a do ovog SP-a sam jako puno radio. Ne obraćam pažnju tko što piše i fokusiran sam na sebe - rekao je Baturina.

Dominik, s tri nastupa na SP-u postali bi ste golman s najviše nastupa na SP-u za Hrvatsku. Koliko vam to znači, komunicirate, kako se osjećate?

- Ponosan sam na prvi nastup, a puno je lakše kad uz sebe imaš golmane koji su to prošli. Pričamo puno i zahvalan sam.

Martine, osjećaš li se sada spremnije odigrati veću ulogu u reprezentaciji?

- Svi smo ovdje spremni, vidjet ćemo nakon prve utakmice.

Dominik, jesi li se ikad zabrinuo za status u reprezentaciji?

- Bila je turbulenta, još otkada sam se ozlijedio u Feneru. Hvala izborniku što je stao iza mene i pokušavam mu vratiti. Druga polusezona je bila sjajna, dupla kruna s Dinamom i osjećam se sjajno.