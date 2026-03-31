VIDEO Vatreni doček u Prištini. Kosovari probudili Turke uoči povijesne utakmice za Mundijal

Nogometna reprezentacija Kosova večeras od 20.45 u Prištini igra odlučujuću utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Riječ je o završnom dvoboju mini-kvalifikacijskog turnira, a ulog je iznimno velik za obje reprezentacije. Kosovari imaju priliku ostvariti povijesni uspjeh i prvi put se kao samostalna država plasirati na Mundijal, dok se Turci nadaju povratku na svjetsku smotru prvi put nakon 2002. godine, kada su osvojili treće mjesto.

Uoči utakmice turski nogometaši nisu imali mirnu noć. Ispred hotela u kojem su bili smješteni, kosovski navijači organizirali su veliki vatromet koji je započeo nešto iza ponoći. Snažne eksplozije odjekivale su okolicom s očitim ciljem da poremete san gostujućim igračima uoči jedne od najvažnijih utakmica kvalifikacijskog ciklusa. Iz Turske su stigle brojne reakcije, a dio navijača izrazio je nezadovoljstvo i razočaranje, uz tvrdnje da osiguranje oko hotela nije bilo na odgovarajućoj razini.

Zanimljivo, dok su igrači Turske doživjeli bučnu noć, njihovi navijači u Prištini susreli su se s potpuno drugačijim prizorima. U jednom kafiću ponuđena im je besplatna kava i čaj uz poruku:

"Danas smo rivali, ali zauvijek prijatelji. Besplatna kafa i čaj za sve navijače Turske. Vi ste platili 1999. godine i danas ništa ne plaćate", čime su domaćini podsjetili na podršku koju je Turska pružila tijekom rata na Kosovu.

Kosovari su u kvalifikacijama završili drugi u skupini iza Švicarske, pri čemu su ostvarili zapažene rezultate, uključujući pobjede nad Švedskom i Slovačkom te plasman ispred Slovenije. S druge strane, Turci su bili drugi u svojoj skupini iza Španjolske, a uoči ovog susreta izborili su važnu pobjedu nad Rumunjskom golom Ferdija Kadioglua.

Prema procjenama, reprezentacija Turske vrijedi oko četiri puta više od kosovske, čija se vrijednost procjenjuje na oko 110 milijuna eura, zbog čega gosti imaju ulogu favorita. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo, gdje će igrati u skupini D zajedno s Australijom, Paragvajem i SAD-om.