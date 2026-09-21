UŽIVO Bilić započinje novu eru Hrvatske! Izbornik najavljuje utakmice u Ligi nacija

Hrvatski izbornik Slaven Bilić danas će od 11 sati održati konferenciju za medije uoči okupljanja reprezentacije i dugog reprezentativnog prozora tijekom kojeg će "vatreni" odigrati četiri utakmice.

Hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se u 12.30 u Zagrebu, a potom krenuti prema Rujevici, koja će joj služiti kao baza. Prva je na rasporedu utakmica protiv Češke (26. rujna), a tri dana poslije slijedi susret sa Španjolskom (29. rujna). Nakon toga "vatreni" se vraćaju na Rujevicu, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske (3. listopada), koju će odigrati bez nazočnosti gledatelja. Hrvatsku potom očekuje još jedan susret sa Španjolskom, 6. listopada u Splitu.

Zbog ozljeda su otpali Josip Juranović i Martin Erlić, a izbornik je aktivirao pretpoziv Lovri Majeru. Bilić će prvi trening s igračima nakon povratka na klupu reprezentacije, koju je napustio 2012. godine, održati u 19 sati.

U nastavku pratite obraćanje izbornika...