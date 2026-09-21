Obavijesti

Sport

Komentari 3
OD 11 SATI

UŽIVO Bilić započinje novu eru Hrvatske! Izbornik najavljuje utakmice u Ligi nacija

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Bilić započinje novu eru Hrvatske! Izbornik najavljuje utakmice u Ligi nacija
Zagreb: Slaven Bili? objavio popis igra?a za nadolaze?e utakmice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog ozljeda izbornik Slaven Bilić neće moći računati na Josipa Juranovića i Martina Erlića, a aktivirao je pretpoziv Lovri Majeru

Admiral

Hrvatski izbornik Slaven Bilić danas će od 11 sati održati konferenciju za medije uoči okupljanja reprezentacije i dugog reprezentativnog prozora tijekom kojeg će "vatreni" odigrati četiri utakmice.

Hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se u 12.30 u Zagrebu, a potom krenuti prema Rujevici, koja će joj služiti kao baza. Prva je na rasporedu utakmica protiv Češke (26. rujna), a tri dana poslije slijedi susret sa Španjolskom (29. rujna). Nakon toga "vatreni" se vraćaju na Rujevicu, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske (3. listopada), koju će odigrati bez nazočnosti gledatelja. Hrvatsku potom očekuje još jedan susret sa Španjolskom, 6. listopada u Splitu.

Zbog ozljeda su otpali Josip Juranović i Martin Erlić, a izbornik je aktivirao pretpoziv Lovri Majeru.  Bilić će prvi trening s igračima nakon povratka na klupu reprezentacije, koju je napustio 2012. godine, održati u 19 sati.

U nastavku pratite obraćanje izbornika...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
VIDEO Dinamo-Lokomotiva 3-2: 'Modri' su strepili do kraja! S igračem manje su ipak slavili
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo-Lokomotiva 3-2: 'Modri' su strepili do kraja! S igračem manje su ipak slavili

Sjajan dvoboj u Zagrebu! 'Modri' su poveli golom Galešića u 11. minuti susreta, povećali vodstvo preko Belje, a Vuković je zabio za 'lokose'. Beljo je u drugom dijelu opet zabio za 3-1, a Belcar smanjio na 3-2
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-0: Mala škola nogometa Kekovih trupa! 'Bili' su previše griješili
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-0: Mala škola nogometa Kekovih trupa! 'Bili' su previše griješili

Na Rujevici je odigran Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke, a slavio je domaćin s uvjerljivih 3-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026