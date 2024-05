UŽIVO Borussia D. - PSG: Stigle su postave za novo polufinale Lige prvaka, Hrvat želi čudo

NAJAVA

Bayern München i Real Madrid remizirali su u utorak (2-2) u prvoj polufinalnoj utakmici i priredili spektakl gledateljima diljem svijeta, a večeras nas čeka nova poslastica. Borussia Dortmund će na kultno, Signal Iduna Parku ugostiti PSG.

Katarski vlasnici su od svog dolaska u PSG prije 12 godina potrošili na transfere preko dvije milijarde eura i to sve kako bi osvojili Ligu prvaka. Prije četiri godine izgubili su u finalu od Bayerna, a ove sezone, bez Messija i Neymara, uspjeli su dogurati do polufinala i to u, vrlo vjerojatno, posljednjoj sezoni Kyliana Mbappéa u Parizu. Parižani su na putu do polufinala izbacili Real Sociedad i Barcelonu, a ovo će im biti tek treći nastup među četiri najbolja u najelitnijem klupskom natjecanju.

Za razliku od PSG-a, Borussia Dortmund osvojila je 'klempavi' trofej 1996. godine pa 2013. godine izgubila od Bayerna u finalu. Protiv PSG-a će igrati svoje četvrto polufinale i prvo nakon 13 godina u koje ih je odveo Edin Terzić, njemački trener hrvatskog porijekla koji dsada s klubom želi kreirati čudo i pokušati probiti se do finala. Njemačka momčad ispala je iz domaćeg Kupa, a u Bundesligi je sve dalje od plasmana u Ligu prvaka pa im je osvajanje uhatog trofeja jedina nada da i sljedeće sezone zaigraju u najjačem europskom klupskom natjecanju.

Ova dva kluba susrela su se i u grupnoj fazi ovosezonskog izdanja Lige prvaka, u prvoj utakmici Parižani slavili su 2-0, dok je u drugom susretu bilo 1-1. Koeficijent na PSG je 2.30, a na Borussiju 2.60.