UŽIVO Ante Budimir: 'Vjerovao sam da će izbornik zvati one najspremnije, a sad uživam'

Hrvatska nogometna reprezentacija utaborila se u Neuruppinu gdje treniraju i pripremaju se za početak Europskog prvenstva, a on je svakim danom sve bliže. Prije izlaska na teren, novi 'vatreni' dvojac izlazi pred novinare.

Ante, u subotu vas vjerojatno čeka prvi start na velikim natjecanjima. Jeste li vjerovali kad ste bili izvan reprezentacije da ćete opet dobiti priliku među 'vatrenima'?

- Osobno, nisam razmišljao na takav način. Igram nogomet cijelo vrijeme, nastojim biti svaki dan što bolji. Nisam razmišljao, više nisam pozvan, imam više od 30 godina. Ne, igram nogomet, zdrav sam. Uvijek sam vjerovao da će izbornik zvati one koji su najspremniji, koji mogu pomoći. Sad uživam u svemu tome.

Igrate u La Ligi, komentar Laminea Yamala? Neki kažu da podsjeća na Lionela Messija?

- Poseban igrač, u tim godinama na toj razini raditi razliku, stvarno nema takvih igrača na tržištu. Nisam to baš vidio da je pojava, ali stvarno njegova zrelost i odluke su na visokoj razini, on je u reprezentaciji. Bit će velika opasnost, ali o tom potom, imamo i za to rješenja.