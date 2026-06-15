Utakmicu prvog kola skupine L "vatreni" igraju u srijedu od 22 sata, a protivnik im je momčad Thomasa Tuchela
OD 15 SATI
UŽIVO Budimir i Moro najavljuju otvaranje SP-a protiv Engleske
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski nogometni reprezentativci polako se privikavaju na vremensku razliku u SAD-u. Nakon uvodnih dana, kada su još živjeli prema srednjoeuropskom vremenu i konferencije za medije održavali u kasnim noćnim satima, sada su se prilagodili. Pred novinare će u 15 sati izaći napadač Ante Budimir i veznjak Nikola Moro.
Nakon medijskih obveza slijedi im trening, a dvojac će najaviti utakmicu s Engleskom, koju Hrvatska igra u srijedu od 22 sata prema hrvatskom vremenu.
U nastavku pratiti tekstualni prijenos:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku