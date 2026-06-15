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OD 15 SATI

UŽIVO Budimir i Moro najavljuju otvaranje SP-a protiv Engleske

Piše Issa Kralj,
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UŽIVO Budimir i Moro najavljuju otvaranje SP-a protiv Engleske
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Utakmicu prvog kola skupine L "vatreni" igraju u srijedu od 22 sata, a protivnik im je momčad Thomasa Tuchela

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Hrvatski nogometni reprezentativci polako se privikavaju na vremensku razliku u SAD-u. Nakon uvodnih dana, kada su još živjeli prema srednjoeuropskom vremenu i konferencije za medije održavali u kasnim noćnim satima, sada su se prilagodili. Pred novinare će u 15 sati izaći napadač Ante Budimir i veznjak Nikola Moro.

Nakon medijskih obveza slijedi im trening, a dvojac će najaviti utakmicu s Engleskom, koju Hrvatska igra u srijedu od 22 sata prema hrvatskom vremenu.

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