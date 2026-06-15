UŽIVO Budimir i Moro najavljuju otvaranje SP-a protiv Engleske

Hrvatski nogometni reprezentativci polako se privikavaju na vremensku razliku u SAD-u. Nakon uvodnih dana, kada su još živjeli prema srednjoeuropskom vremenu i konferencije za medije održavali u kasnim noćnim satima, sada su se prilagodili. Pred novinare će u 15 sati izaći napadač Ante Budimir i veznjak Nikola Moro.

Nakon medijskih obveza slijedi im trening, a dvojac će najaviti utakmicu s Engleskom, koju Hrvatska igra u srijedu od 22 sata prema hrvatskom vremenu.

U nastavku pratiti tekstualni prijenos: