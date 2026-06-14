UŽIVO Ćaleta-Car i Luka Sučić o Engleskoj i treninzima u SAD-u

Još je jako malo ostalo do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. U srijedu će u Dallasu protivnik biti Engleska, a napetost sve više raste. "Vatreni" preživljavaju esktremne vrućine u Alexandriji, ali prijeti i opasnost od nevremena. Izbornik Dalić otklonio je gotovo sve nedoumice oko sastava, ali svakako će svi igrači biti iznimno važni. Dvojac koji je prošlu sezonu proveo u Real Sociedadu, Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, održat će press konferenciju.

Press konferencija počinje u 23.15