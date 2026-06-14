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PRESICA U AMERICI

UŽIVO Ćaleta-Car i Luka Sučić o Engleskoj i treninzima u SAD-u

Piše Josip Tolić, iz Washingtona: Hrvoje Tironi,
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UŽIVO Ćaleta-Car i Luka Sučić o Engleskoj i treninzima u SAD-u
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije - početak priprema za SP 2026. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska - Engleska u Dallasu jedna je od najiščekivanijih utakmica na SP-u, a "vatreni" su sve spremniji. Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car družit će se s novinarima na press konferenciji

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Još je jako malo ostalo do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. U srijedu će u Dallasu protivnik biti Engleska, a napetost sve više raste. "Vatreni" preživljavaju esktremne vrućine u Alexandriji, ali prijeti i opasnost od nevremena. Izbornik Dalić otklonio je gotovo sve nedoumice oko sastava, ali svakako će svi igrači biti iznimno važni. Dvojac koji je prošlu sezonu proveo u Real Sociedadu, Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, održat će press konferenciju.

Press konferencija počinje u 23.15

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