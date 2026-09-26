Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 u Pragu protiv Češke otvara novo izdanje Lige nacija. Na stadionu Fortuna Arena prvi će put nakon povratka na izborničku klupu Hrvatsku voditi Slaven Bilić
UŽIVO Češka - Hrvatska: Drugi debi za Bilića, uskoro sastavi
Znamo da nas čeka dug put. Ne može se sve promijeniti od prvog dana, okupljanja ili utakmice. To je dugoročna koncepcija. Nadam se da će povjerenje biti dovoljno veliko da dobijemo prostor, da osjetimo što se od nas traži. Naš dugoročni cilj je plasman na Euro. A unutarnji ciljevi? Da imamo lice, jasno prepoznatljive igračke principe. Da budemo aktivni. Od stožera osjećamo da upravo to želi prenijeti na nas, rekao je češki kapetan Ladislav Krejči.
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Izbornik me stavio na dvije pozicije? Lijepo je to čuti, ali nema života na staroj slavi. Moramo pobijediti sutra i to je najbitnije, bez rada nema ništa. Imali smo par dana da se pripremimo, to ćete vidjeti sutra. Imamo neke novitete, spremni smo i jedva čekamo, kazao je Ivan Perišić.
Teško je, Dalić je postavio visoke standarde. Pokazao je da se može, da nisu to sve suludi snovi. To je zapravo pozitiva i motiv za mene. Znam uglavnom 90 posto momčadi, a ostalo ovisi o raznim stvarima. Imam sastav u glavi, ali sam rekao, ima nas 27, imamo četiri utakmice, a najvažnije je da ne igraju svi naši igrači 90 minuta u klubovima. Moramo voditi računa o tome, neki ne igraju ni 45 minuta. Rasporedit ćemo minutažu, da svi imaju šanse, rekao je izbornik Slaven Bilić.
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Pred Bilićem i njegovim momcima čak su četiri utakmice u 11 dana, a Hrvatska će danas u Češkoj, kao i 3. listopada protiv Engleske (na Rujevici) biti lišena glasne podrške s tribina. "Vatreni" danas moraju biti hrabri, muški se postaviti u Pragu, svima dokazati kako izbornička promjena nije značajnije utjecala na nogometno razmišljanje naših igrača.
I da, Hrvatska večeras ne smije pasti! Ili će Bilićev zadatak (zadržati "vatrene" u najjačoj skupini Lige nacija) biti pod velikim upitnikom. Ovaj sustav natjecanja ne pruža reprezentacijama mnogo prostora za "čupanje", a s obzirom na to da nas tu čekaju dva obračuna s Engleskom i Španjolskom (koji su u tim dvobojima realno favoriti), bodove spasa treba tražiti protiv Čeha.
Bilić je proteklih dana imao i određenih problema. Prvo je zbog ozljeda ostao bez Martina Erlića i Josipa Juranovića, a onda je viroza zahvatila Igora Matanovića i Luku Modrića, koji su preskočili po jedan trening na Rujevici. Ipak, oba bi trebala biti spremna za obračun na praškoj Fortuna Areni. Jučerašnji trening zbog viroze je propustio i Martin Baturina, pa njega danas vjerojatno neće biti u kadru.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 u Pragu otvara novo izdanje Lige nacija. Na stadionu Fortuna Arena prvi će put nakon povratka na izborničku klupu Hrvatsku voditi Slaven Bilić, a protivnik će biti Češka koju od ovog ciklusa vodi španjolski trener Santi Denia. Susret je na rasporedu u skupini A3, u kojoj su još Španjolska i Engleska.
Bilić se na klupu Vatrenih vraća nakon 14 godina, a ovo će mu biti prvi službeni susret nakon drugog preuzimanja reprezentacije. Hrvatska u Prag stiže nakon Svjetskog prvenstva, dok Česi ulaze u novo razdoblje s novim izbornikom i promijenjenim kadrom.
Hrvatska će u Pragu morati biti posebno oprezna kod prekida i dugih lopti, što je Bilić istaknuo kao jedno od glavnih oružja češke reprezentacije. Martin Baturina zbog zdravstvenih problema je propustio trening u petak i pod upitnikom je za dvoboj. Bilić je poručio da se uoči prvog susreta ne želi opterećivati onim što slijedi, iako Hrvatsku u samo 11 dana čekaju četiri utakmice.