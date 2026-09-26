UŽIVO Češka - Hrvatska: Drugi debi za Bilića, uskoro sastavi

PROBLEMI U SASTAVU

Pred Bilićem i njegovim momcima čak su četiri utakmice u 11 dana, a Hrvatska će danas u Češkoj, kao i 3. listopada protiv Engleske (na Rujevici) biti lišena glasne podrške s tribina. "Vatreni" danas moraju biti hrabri, muški se postaviti u Pragu, svima dokazati kako izbornička promjena nije značajnije utjecala na nogometno razmišljanje naših igrača.

I da, Hrvatska večeras ne smije pasti! Ili će Bilićev zadatak (zadržati "vatrene" u najjačoj skupini Lige nacija) biti pod velikim upitnikom. Ovaj sustav natjecanja ne pruža reprezentacijama mnogo prostora za "čupanje", a s obzirom na to da nas tu čekaju dva obračuna s Engleskom i Španjolskom (koji su u tim dvobojima realno favoriti), bodove spasa treba tražiti protiv Čeha.

Bilić je proteklih dana imao i određenih problema. Prvo je zbog ozljeda ostao bez Martina Erlića i Josipa Juranovića, a onda je viroza zahvatila Igora Matanovića i Luku Modrića, koji su preskočili po jedan trening na Rujevici. Ipak, oba bi trebala biti spremna za obračun na praškoj Fortuna Areni. Jučerašnji trening zbog viroze je propustio i Martin Baturina, pa njega danas vjerojatno neće biti u kadru.