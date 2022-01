Najbolji hrvatski tenisač dočekao je 3. kolo Australian Opena u ulozi 'underdoga', a takvu Čilić najviše voli na velikim pozornicama. Rubljov je uoči meča bio veliki favorit za pobjedu, no Čilić ga je šokirao sa 7-5, 7-6(3), 3-6 6-3 i izborio osminu finala gdje će igrati protiv Felixa Augera Aliassimea.

Čilić je prvi set otvorio s ranim breakom te poveo 4-1, no Rus dolazi do izjednačenja s tri uzastopna gema, no njegova sreća nije dugo trajala jer je Marin napravio novi break za 7-5 i uzeo prvi set.

Drugi set, za razliku od prvog, nije ponudio niti jednu break loptu, a Čilić je bio s(p)retniji u tie breaku i osvojio ga sa 7-3.

Treći je set krenuo kao u snovima. Čilić odmah dolazi do tri break lopte, no ne iskorištava nijednu! Ipak, u sljedećem servis gemu Rusa dolazi do breaka u trećem setu. A poslije sna su došle noćne more. Rubljov je s pet uzastopnih gemova okrenuo 3-1 na 6-3 i osvojio treći set. A mi smo se pribojavali već mnogo puta viđene situacije, do koje na koncu nije došlo.

Marin je ponovno breaknuo u četvrtom gemu seta, ovog puta četvrtog, a takvu prednost nije ispuštao do kraja. Ma, nije dopustio 5. nositelju nijednu break loptu do kraja meča!

Svi znamo da kada Marin Čilić igra najbolji tenis može pobijediti baš svakoga na svijetu. Prije četiri godine ovdje je u finalu izgubio od Rogera Federera, kojega sada nema, kao ni Đokovića. Marinu je sada preko Kanađanina otvoren put do četvrtfinala gdje će ga, ako prođe, čekati prvi nositelj Danil Medvjedev.

Inače bila je ovo Čilićeva druga Top 10 pobjeda u posljednje četiri godine. Zadnju je ostvario 2020. pobijedivši Roberta Bautistu-Aguta.