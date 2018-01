Cro Cop stigao doma: Kosaka ima potres mozga, ali bit će OK

Mirko Cro Cop Filipović se pobjednički vratio iz Japana u Hrvatsku nakon što je za točno minutu 'razbio' Japanca Tsuyoshija Kosaku na Silvestrovo.

Sletio je u ponedjeljak oko 19 i 30 na aerodrom dr. Franje Tuđmana, a tamo je bio i naš reporter Antonio Bevanda.

Vratio se Cro Cop: Docekali ga supruga Klaudija i sin Filip Posted by 24sata on Monday, January 1, 2018

Vratili ste se poslije pobjede. Kakav je osjećaj?

- Lijepo je vratiti se u Zagreb, lijepo je bilo odraditi borbu nakon pauze. Dobro se osjećam! Bilo je to nešto spektakularno kao i uvijek u Saitami.

Dojmovi sina Ivana, prvi put je bio uz ring?

- Presretan je. Bio je to lijep izlet za njega... Imali smo vodiče koji su nas vodili do znamenitosti. Njemu je to bilo prvi put da je letio u Japan. Saitama je jedan od hramova sporta u svijetu. Atmosferu je vidio, doživio je adrenalin, lijepa uspomena za njega.

Kosaka nije baš najbolje prošao u ovoj borbi.

- Nadam se da on nije ozbiljnije ozlijeđen. Doktor mi je rekao da mu je navodno pukla orbitalna kost. Nisam to ni govorio... Puno veće ozljede se događaju u skijanju. Nadam se da će biti okej, on ima potres mozga, nadam se da će to brzo proći - zaključio je legendarni borac.

Još dvije borbe ga čekaju.

- Iduće godine će biti moja zadnja borba definitivno, u Saitami. Još ne znamo točno za sve termine, stvarno ne znam točno, vidjet ćemo. Ne znam tko će me čekati sljedeće godine, stariji sigurno neće biti od mene.

Što je sa šakom?

- Malo je nateklo samo, nedozvoljavanju bandažiranje i to nam ne pomaže. Dva kruga s tom malom gazicom, premale su rukavice i gola je šaka. Nema to smisla. Možeš samo ugroziti ruku borca, ne znam zašto je to tako.

Doček Nove godine?

- Tuširao sam se za to vrijeme.

Podsjećamo, Mirko Filipović nokautirao je Tsuyoshija Kosaku nakon točno jedne minute prve runde. Kosaka je imao dobar udarac na početku, ali nakon toga primio je batina i sudac pored ringa odlučio je prekinuti meč.