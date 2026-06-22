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UŽIVO Dalić: Sve smo poklonili Englezima, to moramo popraviti

Piše Luka Tunjić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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UŽIVO Dalić: Sve smo poklonili Englezima, to moramo popraviti
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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije jednostavno, to je protivnik koji gradi od zadnje linije i dobri su u kontri. Fokusirani smo na sebe i da sutra odigramo pravu utakmicu jer nam je to potrebno, rekao je Kovačić

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Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je utakmica drugog kola Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon poraza od Engleza (2-4), "vatreni" su spremni za okršaj s Panamom, protiv koje imaju status velikog favorita. Utakmica je na rasporedu u srijedu u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, a u ponedjeljak su "vatreni" napustili bazni kamp u Alexandriji i stigli u Toronto.

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Tim će se povodom javnosti, po prvi put u Torontu, obratiti hrvatski izbornik Zlatko Dalić uz iskusnog veznjaka Matea Kovačića. Presica bi trebala početi u 21.15 sati po hrvatskom vremenu, a njezin tijek možete pratiti na 24sata.

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Kakvu utakmicu očekujete?

Dalić: Moramo biti bolji nego protiv Engleske i popraviti što nije bilo dobro, najviše obrambeno. Moramo biti koncentriraniji i odgovorniji. Protivniku smo poklonili sve, to moramo popraviti. Oni su pokretljivi, vrlo odgovorni i brzi. Najvažnije da se postavimo kao favoriti, znamo koliko nam ovo znači. Puno smo energije utrošili na to da zabijemo golove, a lako smo ih primali. Što se tiče Paname, ona je dobar suparnik, igra u zgusnutoj formaciji 5-4-1, svi su im igrači pokretljivi, odgovorni, trče u kontranapad... Ali mi smo favoriti i moramo se tako postaviti.

Kovačić: Nije jednostavno, to je protivnik koji gradi od zadnje linije i dobri su u kontri. Fokusirani smo na sebe i da sutra odigramo pravu utakmicu jer nam je to potrebno.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li bila preduga pauza između prvog i drugog kola?

Dalić: Takav je raspored, možda i bolje da je tako. Kada izgubite, onda jedva čekate sljedeću utakmicu. Moramo biti puno hrabriji i odlučniji.

Hrvatska je sigurno favorit kao trostruki osvajač medalje na SP-u.

Kovačić: Napravili smo vrhunske rezultate 1998. i 2018. i zaslužili smo respekt svojim igrama. Ali ne živi se na staroj slavi, sutra imamo teškog protivnika. Znamo što nas čeka i jedva čekamo.

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Dalić: Mi smo osvojili dvije medalje, ali to je prošlost. Hrvatska je svima izazov, pa tako i Panami. Bili su dobri, a u nekim utakmicama nezasluženo izgubili. Očekujemo tešku utakmicu i motiviranog protivnika.

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Osijek: Trening nogometne reprezentacije na glavnom travnjaku stadiona Opus Arena | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska će imati veliku podršku dijaspore u Torontu...

Dalić: Nama je podrška uvijek značajna. Imamo veliku podršku u dijaspori, a pogotovo ovdje. Ljudi jedva čekaju da vide svoju reprezentaciju i hvala im na podršci. To je velika stvar za nas, oni će biti naš dvanaesti igrač.

Kovačić: Mala smo država, naši navijači su stvarno nevjerojatni i to stvarno pokazuje naše zajedništvo. Zajedno živimo za rezultat Hrvatske i sutra neće biti ništa novo.

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Kakva je situacija s Vuškovićem?

Dalić: Vušković je veliki talent, hrvatska budućnost, veliki potencijal. Očekujem od njega da nastavi i da će biti nositelj reprezentacije kroz neko vrijeme, tako da mogu biti samo pohvalan prema njegovom ponašanju. Utakmica protiv Engleske ga ne smije demotivirati, igrač postaješ kroz utkamice. Ista situacija je bila s Gvardiolom 2021. pa smo dobili velikog igrača. Ima podršku svih nas.

Što mislite o pauzi za hidrataciju?

Dalić: Puno se priča o tome. Nekad koristi, nekad ne. Kad imaš inicijativu, kad si dobar, pokvari momentum utakmice. Kad si u krizi i treba ti pauza, onda je dobro. Sve u svemu, ne mogu to puno komentirati, ima i dobrih i loših strana.

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