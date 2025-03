Dalić: Taj dug iz finala SP-a nikad nećemo vratiti. Želja nam je ići na Final Four Lige nacija...

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak će ugostiti Francusku na krcatom Poljudu. Ulog je polufinale Lige nacija, u Splitu je prvi čin ovog spektakla, a uzvrat je u nedjelju u Parizu.

Izbornik Zlatko Dalić i Dominik Livaković najavili su utakmicu protiv svjetskih viceprvaka. Trebao se pojaviti kapetan Luka Modrić, ali ipak je zamolio da ga netko zamijeni jer je promukao.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Dalić i Dominik Livaković uoči Francuske

Izbornik Zlatko Dalić je rekao:

Imali ste jedan trening, jeste li bliže prvih 11 i kakvu Hrvatsku možemo očekivati?

- Svi su odradili trening, napravili smo sve što smo htjeli. Oni su fantastična reprezentacija, imaju svoj stil, a to je brza tranzicija i svaku grešku kazne. Moramo biti oprezni, ne smijemo srljati i imati manjka igrača u obrani. Najveća opasnost su nam olako izgubljene lopte. Na tome smo radili i pripremili se, nakon što izgubimo loptu, moramo ju brzo osvojiti ili se brzo vratiti u blok. Sastav?Niste daleko od onoga što nabrajate u novinama, tu smo negdje blizu u razmišljanjima. Imamo devet igrača sa žutim kartonima, to je opasnost, ali nećemo kalkulirati. Želja nam je ići na Final Four, jako veliki izazov je pred nama. Ako želimo proći Francusku, morat ćemo biti na visokoj razini u obje utakmice.

Biste li bili zadovoljni s remijem?

- Htio bih da ostanemo konkurentni za drugu utakmicu. Tamo će nam biti još teže. Mi bismo htjeli pobijediti i ako to bude moguće, to ćemo napraviti. Morat ćemo dati više od 100 posto, protivnik je takav kakav je, morat ćemo odigrati veliku utakmicu. Imamo cilj, ne kalkuliramo što će biti. Želimo biti konkurentni i da sami sebi pokažemo vrijednost. Ovo će nam biti sedma utakmica s Francuzima i to govori o kvaliteti Hrvatske koja godinama igra na visokoj razini.. Ni s kim nismo igrali više, s Francuzima sedam, sa Španjolcima pet, protiv Engleske četiri...

Hoće li Toni Fruk dobiti priliku, rekli ste da je najbolji igrač HNL-a?

- Trenutno je najbolji igrač u ligi. Igra dvije pozicije jako dobro. Ako nam bude potrebno, igrat će. Snalazi se dobro, ima osjećaj za prostor i tehniku. Mogao bi nam biti dobitak. Trenutno je najbolji igrač u ligi i Rijeka je prva. Ovo je iskorak za njega, na njemu je da se dalje razvija.

Francuska vam je nanijela najteži poraz u finalu SP-a, uzvratili ste joj u Ligi nacija. Jeste li tom pobjedom barem malo vratili dug?

- Taj dug nikada nećemo vratiti, mogli smo ući u povijest kao prvak svijeta i izgubiš finale. Ono što je ostalo jest da smo igrali najbolje prvo poluvrijeme na SP-u u Rusiji. Gubili smo nesretno 2-1, i nije bilo snage za vratiti se. Ta utakmica obilježila je našu reprezentaciju...

Igrali ste protiv Portugala na Poljudu, a sada ćete ugostiti i Francusku..

- Uvijek je lijepo igrati na Poljudu. Imamo lijepe uspomene. Ambijent je odličan i najviše je gledatelja koliko može biti u Hrvatskoj. Moramo napraviti sve da publika ode sa stadiona zadovoljna nakon sutrašnje utakmice.

Što mislite o Dembeleu?

Nakon što je došao iz Barcelone u Pariz, preporodio se i rasteretio. Uživa u nogometu. Ima brzinu i energiju. Nosi PSG i igra bez pritiska. Ima podršku trenera. Napravi neke greške, ali ima dobar učinak, zabije gol ili asistira.

Dominik Livaković posljednja je dva mjeseca imao problema s ozljedom, ali sada je spreman i krenut će od prve minute protiv Francuske.

- Zadnju utakmicu sam igrao prošle nedjelje za Fenerbahče i nadam se da je ozljeda iza mene. Nisam igrao neko vrijeme, međutim, i to je prošlo. Spremni su, brzi, imaju najbolje igrače svijeta. moramo biti oprezni u svakoj sekundi - rekao je Livaković.

Koja je najjača reprezentacija protiv koje ste igrali?

- Španjolska je drugačija od Portugala i Francuske, jako su brzi, ali na ovom kratkom prostoru Španjolci su jako dobri. Individualno su ovi perfektni.

Kaže se da je golman komandant obrane, koje upute dajete vi suigračima?

- Kažem im ako im igrači dolaze iza leđa. Treba li ih razbuditi ponekad? Ma na ovakvim utakmicama svi smo budni, morat ćemo odigrati perfektnu utakmicu od prvog do zadnjeg. Moramo biti perfektni od prve do zadnje minute u obje utakmice. Jako su kvalitetni i u jednoj sekundi mogu pobjeći. Koncentracija je najbitnija, sve drugo smo pripremili.

Jesu li nas Francuzi podcijenili?

- Ne bih rekao jer su ovo velike utakmice, nije im lako doći tu igrati, bit će pun stadion. Ne vjerujem da su nas podcijenili, bit će teška utakmica.

Tko je opasniji, Mbappé ili Dembele?

- Riječ je o dvije velike, ekstra klase. Dembele je u odličnoj formi, ali i Mbappé vuče Real. Ne znam koga bih izdvojio.

Koliko ste u analizama ispratili Mbappéa i Dembelea?

- Svaki put kada dođem na pripreme reprezentacije dobijem analize svih napadača protiv kojih igramo. Nismo imali vremena previše, ali ipak smo na treninzima sve prošli. Znamo što nas očekuje, kakva je klasa s druge strane - završio je Livaković.