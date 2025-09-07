Zlatko Dalić: Protiv Farskih Otoka smo pretrčali 126 km! To je rekord u zadnje tri godine...

Farski Otoci su apsolvirani uz nešto više tonove nego što je to bilo planirano i, što je još važnije, s nova tri boda u kućici, pa je Hrvatska i dalje stopostotna na kursu prema Sjevernoj Americi. Međutim novog prostora za kiks nema, a ni za slabiju igru, ako je pitati Zlatka Dalića. U Maksimir (ponedjeljak, 20.45, Nova TV) dolazi Crna Gora Roberta Prosinečkog, koja s dva poraza iz četiri utakmice mora ići na sve ili ništa. Prvi je pred mikrofone stao Modrić.

Kratka najava utakmice?

- Cilj je šest bodova, ali očekuje nas teška i nezgodna utakmica, morat ćemo biti na 100 posto mogućnosti. Imaju dobru momčad, dosta talenta, kao i sve momčadi s ovog podneblja. Izdvojio bih Jovetića, Krstovića, Savića. Morat ćemo biti na visini zadatka i nema razloga da ne budemo.

Kako ste proživjeli utakmicu na Farskim Otocima? Bilo je to upozorenje?

- Nije bila najbolja utakmica, toga smo svjesni. Ne tražimo alibije, ali teren i uvjeti nisu bili najbolji za igranje. Nismo navikli igrati na umjetnim travama, to je rijetkost da se igra po takvom terenu. Nismo se dobro prilagodili i nismo odigrali pravu utakmicu. Mislili smo da će ići to lakše, ali najbitnija su tri boda. Ne treba uživati u ljepoti nego moramo ostvariti cilj, a to je plasman na SP. Kako nas nakon Češke nije trebalo dizati u visine, tako i nakon ove utakmice ne treba raditi drame. Izvući ćemo pouke. I druge momčadi tamo će se namučiti.

Aklimatizacija u Milanu?

- Jako mi je važna ta prilagodba. Mogu reći sve pozitivno, klub, momčad, suigrači i trener prihvatili su me na najbolji mogući način. Oduševljen sam klubom, veličinom, organizacijom, vidi se da je to jedan od najvećih klubova na svijetu, bez obzira što trenutačno nije toliko visoko rezultatski kao ranije.

Jeste li odradili galvanizacijski razgovor s igračima?

- Motivacija nije bila problem, to su te utakmice kad ne ide onako kako zamisliš. Najbitnije je da smo svjesni toga i da znamo da moramo bolje.

Smatrate li da Prosinečki može dobro prilagoditi momčad s obzirom da vas poznaje?

- Znamo sve o njemu kao igraču, a kao trenera sam ga imao kao pomoćnika u reprezentaciji. Sigurno da nas poznaje, zna naše vrline i mane, a sigurno će to nastojati prenijeti svojim igračima. Najbitnije je ono što će se događati na terenu i nadam se, uz sav respekt igračima i izborniku Crne Gore, nadam se da će se nas najviše pitati. Nadam se da ćemo biti pravi pred našom publikom.

Jeste li s nekim iz Crne Gore u dobrim odnosima?

- Susretao sam se s nekim igračima iz Crne Gore, protiv Savića u Španjolskoj, Jovetića. Oni su im lideri i najbolji igrači. Kad sam bio u Madridu sam bio u kontaktu sa Savićem. I dalje postoji respekt između igrača s ovog podneblja pa tako i prema njima.

Rođendan je za dva dana? Jeste li razmišljali hoćete li i 41. rođendan dočekati ovdje na press konferenciji reprezentacije?

- Nisam o tome razmišljao, kratko i jasno ha-ha. Idem dan po dan i to je to - zaključio je Modrić na press konferenciji i prepustio mikrofon Daliću.

Koliko susjedski naboj može determinirati ovaj dvoboj?

- To sigurno nosi poseban naboj, uvijek je to dokazivanje. To ne treba gledati negativno nego samo pozitivno. Imamo puni respekt za Crnu Goru i njihovog izbornika, nećemo se opustiti. Znamo da dolaze ovdje pokušati nam "zagorčati život". Ulazimo u utakmicu oprezni i odgovorni, spremni da popravimo dojam s Farskih Otoka. Neće biti lako, ali puno toga ovisit će o nama.

Kako vam izgledaju Crnogorci pod Prosinečkim?

- Prema naprijed su opasni Krstović i Vukotić. Mogu napraviti probleme jedan na jedan i tu moramo biti oprezni. Prije dva dana smo imali utakmicu, rekao sam da mi je djelovalo da nije bilo energije i volje. Ipak, istrčali smo 126 kilometara, što je rekord u zadnje tri godine! Bilo je volje, ali nismo trčali kvalitetno.

Što je s bekovima, kakvo je stanje?

- Stanišić je postao otac po drugi put, on se priključio treningu. Moramo biti ubojitiji i napadati. Moramo napraviti sve što je moguće da dobijemo utakmicu.

U kojem smjeru razmišljate o početnom sastavu?

- Luka i Perišić vraćaju se u prvih 11. Šutalo je spreman, nije mogao igrati na umjetnoj travi. Njih tri se vraćaju u prvih 11, a vidjet ćemo kakva će biti situacija sa Stanišićem. Vjerujem ovima koji su tu, dobit će šansu.

Kakav je bio impuls igrača s klupe na Farskim Otocima i kakva je situacija s Majerom?

- Neću se više vraćati na ovu utakmicu. Napravio je trening jučer i danas, mislim da je spreman. Bit će on u konkurenciji, prebrodio je svoje probleme i na njega računamo - zaključio je izbornik na press konferenciji.