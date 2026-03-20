Zlatko Dalić: Brazil je najveći favorit SP-a. Opet razmišljam o promjeni formacije i igri s tri iza

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će protiv Kolumbije 27. ožujka i Brazila 1. travnja, a tim je povodom press konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.

Izbornik "vatrenih" objavio je popis od 26 igrača na koje računa u ovom ciklusu, a jedina promjena u odnosu na inicijalni popis je poziv Karlu Letici umjesto Dominika Kotarskog, koji je otpao zbog obiteljskih razloga.

Uvodna riječ

- Dvije teške utakmice, dva velika testa. Imamo malih problema s kadrom, posebice s lijevom bekom. Nadam se da će Joško bit u redu i da ćemo to riješiti na taj način. Razmišljam i o nekim drugim stvarima, da ne potrošimo Stanišića na lijevom beku obje utakmice

- Razmišljam o tome da počnemo igrati opet s tri igrača u obrani, a da na bekovima koristimo ofenzivnije igrače. Imamo Vuškovića koji igra sjajno u Hamburgu, ali želim ga vidjeti na poziciji stopera. Na desnom boku su Smolčić i Jakić, po potrebi i Pašalić. Lijevo mogu Stanišić ili Perišić.

Planirate li koristiti Vuškovića?

- Želim ga vidjeti u punom pogonu. On u klubu igra s trojicom otraga, ali ja ga vidim kao desnog stopera u formaciji s četiri braniča. Svjetsko prvenstvo je pred nama, a on igra sjajno u klubu.

Kako komentirate povratak Livakovića u Dinamo?

- On nikad nije izgubio status prvog golmana u reprezentaciji, značajno je da se vratio braniti u Dinamu i to me veseli.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Spominjali su se novi pomoćnici pred SP, jeste li našli rješenje?

- Bit ću gospodin do kraja, o tome se puno piše i razgovara. Netko je napisao: "Vida je odbio reprezentaciju", to nije točno. Da bi netko odbio reprezentaciju, mora mu se ponuditi. Vida nastavlja dalje, on je legenda našeg nogometa i reprezentacije, to je bio ružan naslov. To šteti svima nama, a to nije modus kako mi razmišljamo o reprezentaciji. Nismo se još ništa dogovorili, nećemo ništa forsirati, a želio bih da svi "vatreni" iz 2018. budu u reprezentaciji ili u Savezu jer oni to zaslužuju. Ako ne nađemo rješenje, ostajemo s ovim stožerom. Čarli radi svoj posao, kao i Dražen i ostali.

Na koja pitanja želite odgovor u dvobojima protiv Kolumbije i Brazila?

- Dvije zaista teške utakmice. Kolumbija ima puno brzih igrača i to je veliki test. Ovo su dvije preteške utakmice, ali dat će prave odgovore o tome u kakvom smo mi stanju, pogotovo prva utakmica. Nastojat ću da svi igrači dobiju minutažu, ali morat će protiv Kolumbije biti na razini povratna trka. Jaki su u kontri i polukontri.

- Brazil je najveći favorit SP-a, bit će nam to pravi test SP-a. Slična utakmica kao što nas čeka protiv Engleza, bit ćemo u bloku, ne smijemo gubiti glavu i moramo biti koncentrirani. Ovaj način je puno bolji nego da smo izabrali neke lakše protivnike. Dobit ćemo puno bolje odgovore nego da smo igrali protiv slabijih suparnika. Znam da je to upitno i riskantno, ali Hrvatska zavređuje igrati samo s najboljima.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koje su šanse Belji da ode na SP?

- Na pozivu je, pratimo ga i gledamo, nismo ga izgubili iz vida. Budimir je neupitan, a tu je ukupno četiri, pet imena na koje računamo. Kramarić nas vuče, a u Hoffenheimu ima sjajan status. U formu se vratio Matanović, igra Bundesligu, Musa je dao hat-trick u MLS-u, igra dobro i kvalitetno. Tu su i Beljo i Kovačević, njihove šanse su kao i kod svih drugih. Pratit ćemo, gledat ćemo. Sad ovi igrači imaju šansu, a oni će se nametnuti ili se neće nametnuti. Tu je i Ivanović, Petković je ozlijeđen, ima vremena dva mjeseca da se nametne.

U SAD-u je još skuplje SP nego u Kataru prije četiri godine?

- To je problem. Daleko je, skup je put. Bit će jako puno Hrvata, oni prate reprezentaciju posvuda. Očekujem veliku podršku i puno naših ljudi - rekao je Dalić, a nadovezao se glasnogovornik Tomislav Pacak.

- Interes za ulaznice je rekordan. Više od 350.000 zahtjeva je poslano za ulaznicom, interes je izniman. Imajući u vidu snalažljivost i iskustvo naših navijača, vjerojatno će naš kontigent biti dobro popunjen, naročito u Torontu. Podrška će biti na visokoj razini, sigurno veća nego u Rusiji, Kataru i Brazilu.

Koga vidite umjesto Kovačića?

- Dugo je to bila naša najjača snaga. Veseli me što se vraćaju drugi igrači, pogotovo Baturina, a Luka Sučić hvata konce. Dolaze mlađi, a Mateo nam jako treba. U dogovoru s njim odlučili smo da ostane u Cityju, da se pripremi i trenira. Siguran sam da će biti u sastavu Cityja i da će igrati. On je bitan igrač. Baturina se nakon problema koje je imao uspio izboriti za velike stvari i to me veseli. Luka Sučić imao je ozljedu, a trener ga u Sociedadu hvali. Lovro Majer ne igra, sad nije ni ušao. Novi je trener, drugačiji zahtjevi, njega mi je žao. Moro igra kvalitetno u Bologni i to na poziciji na kojoj trebamo, Petar Sučić igra u Interu. Sad je situacija kakvu sam želio, bitno je da nam igrači igraju. Ne smijemo zaboraviti ni Luku, uz njega će vezni red sigurno biti kvalitetan i dobar.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Računate li na Joška Gvardiola, u kakvom je on stanju?

- Nakon ove turneje idemo u Manchester pričati s Guardiolom. Joško nam je vrlo bitan igrač, tu nema dileme. Bit će to na knap, predviđanja su da će krajem travnja početi trenirati s ekipom. Idemo tamo pričati s trenerom u kakvom je stanju pa ćemo vidjeti. Joško nam je jako bitan, on jako želi ići na SP, a malo je problem što sigurno neće biti u optimalnoj formi. Vjerujem da će biti u redu, sve ćemo napraviti s naše strane da adaptacija bude kvalitetna. Ako ne bude igrao u klubu, imamo dvije prijateljske prije Mundijala da vidimo u kakvom je stanju - zaključio je Dalić.