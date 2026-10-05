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'FURIJA' NA POLJUDU

Španjolski izbornik: Hrvatska je fantastična! Svima se ono može dogoditi, to nije odraz veličine

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
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Španjolski izbornik: Hrvatska je fantastična! Svima se ono može dogoditi, to nije odraz veličine
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Foto: Ana Beltran
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Bio sam kritičan zbog četiri utakmice u deset dana, što predstavlja previše putovanja. Pozitivno je da vlada natjecateljski duh u kampu reprezentacije, ali bio mi je draži format s tri utakmice, rekao je Španjolac

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Hrvatska nogometna reprezentacija još se "oporavlja" od šokantnog i povijesnog poraza na Rujevici od Engleske (0-7). Ipak, sad mora okrenuti novi list zato što će u utorak, od 20.45 sati, u četvrtom kolu Lige nacija "vatreni" odmjeriti snage s aktualnim svjetskim i europskim prvakom, Španjolskom.

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Tim su se povodom javnosti u ponedjeljak od 20 sati obratili bivši dinamovac, Dani Olmo, uz španjolskog izbornika Luisa de la Fuentea, kojeg su pitali što misli o ranjenoj Hrvatskoj.

- Hrvatska je u posljednjih deset godina imala dobre rezultate i igrače, očekujem jednu fantastičnu i sjajnu momčad. Nezgoda se može dogoditi u nogometu, to se njima dogodilo u subotu... Tako bude jednom i to nije odraz njihove veličine. Možda im taj rezultat može biti demotivirajući, ali mi smo profesionalci i jedva čekamo utakmicu kako bi riješili plasman u četvrtfinale Lige nacija i kvalifikacije za Euro. 

Nations League - Group A3 - Spain v Czech Republic
Foto: Vincent West

Španjolski strateg vrlo je vješt u rotiranju sastava, a šuška se kako bi Lamine Yamal mogao započeti susret s klupe.

- Biram igrače koji su u stanju odigrati najbolju utakmicu, a sad imamo format s puno utakmica u malom vremenskom razdoblju. Igrat će oni koji su u savršenoj fizičkoj formi, nitko neće igrati sve utakmice od prve minute. Nije važno igra li netko par minuta više ili manje - rekao je i dodao...

- Svi oni žele igrati, a Lamine je u sjajnom trenutku, zabio je gol u svakoj od tri utakmice. Dosta je tu faktora koje treba uzeti u obzir, a Lamine je u najboljem trenutku i na njega se svi mogu ugledati. Drago nam je da je to tako - rekao je.

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Španjolski reprezentativci su na "svim stranama", mnogi su nositelji u klubovima i reprezentaciji.

- Nemaju se što žaliti, imali su dva i pol slobodna dana! Uživaju svi zajedno, prijatelji su i ne treba ništa mijenjati u odnosu na ono što inače rade u klubovima. Oni imaju jako dobar suživot, brinu se jedan o drugome. Sreća i privilegija je imati takvu vrstu nogometaša, još su tako profesionalni. Nisu imali poteškoća ni nakon SP-a, sjajno ponašanje nastavilo se u Ligi nacija.

Nations League - Spain Press Conference
Foto: John Sibley

mali sudva i pol dana sloobdna, nemaju se što želiti. Uživaju skupa, prijatelji su i ne treba ništa mijenjati u odnosu na ono što rade u klubu. Imaju jako dobar suživot, bruinu se jedni o drugima i to je privilegija i sreće imati takvu vrstu nogoemtaša, s obziroim na njihovu porofesionalnost. Nismo imali poiteškoća ni nakon SP,. Sve se nastavilo i sada u Ligi nacija. 

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De la Fuente bio je jedan od najvećih kritičara novog formata Lige nacija.

- Bio sam kritičan zbog četiri utakmice u deset dana, što predstavlja previše putovanja. Pozitivno je da vlada natjecateljski duh u kampu reprezentacije, ali bio mi je draži format s tri utakmice. Nastavit ćemo se prilagođavati raznim natjecanjima i ovako ćemo se pripremati dok stoji ovaj format, ali ja bih volio da je ostao raniji format.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade
Foto: Ana Beltran

Ne boji se gostovanja u Splitu.

- Nogomet je svaki dan u nekom drugom gradu. Mi smo spremni na sve, u životu češće izgubiš nego pobijediš, ali mi imamo uspješan niz (od čak 41 utakmice bez poraza, najduži u povijesti, op. a.). Ali, sve naiđe na svoj kraj. Kad nas dočeka taj dan, bit ćemo još spremniji - poručio je.

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