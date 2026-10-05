Bilić: Pa nisam zbog novca opet izbornik! Neka mi netko pokaže primjer gdje mi fali energije...

Ako postoji jedna stvar zašto je poraz od Engleske bio dobar, to je da traži reakciju. Moramo reagirati na taj težak poraz i očekujem reakciju igrača protiv Španjolske, rekao je izbornik "vatrenih", Slaven Bilić, dan uoči utakmice protiv Španjolske. Ipak, i dalje se teško otresti gorkog dojma nakon teškog poraza (0-7) od Engleske.

- Poraz protiv Engleske najveći je u povijesti i zauvijek će ostati upisan. To nije utakmica koja se zaboravi, štoviše, treba je zauvijek pamtiti. Da se, kada mislimo da će biti lako, sjetimo tog rezultata - započeo je Bilić i nastavio...

- Ako postoji jedna stvar zašto je ovaj poraz bio dobar, to je da traži reakciju. Moramo reagirati na taj težak poraz i očekujem reakciju igrača protiv Španjolske. Igramo najtežu moguću utakmicu, protivnici su nam svjetski prvaci, ali, s jedne strane, to je i naša najbolja prilika. Poljud je najbolji stadion za pokazati što tražim, a to je maksimalni naboj i angažman koji se mora osjetiti s Kineskog zida! Vjerujem da možemo osvojiti bod, a sve što nismo imali protiv Engleske, u smislu energije i pristupa, imat ćemo protiv Španjolaca. U to sam siguran.

Foto: Antonio Bronic

Jesu li ovo bila tri najteža dana u vašoj trenerskoj karijeri. Vidjelo se da bi najradije propali u zemlju...

- Jesu, zahtjevni su, ali to je i izazov. Naravno da ne uživam u ovome, razočaran sam, ali sam prvenstveno ljut. Nedopustivo je bez energije igramo protiv reprezentacija koje će nas razbiti. Gdje mi moramo biti na najboljoj razini i nadati se da će nam dati šanse. Svaki put kad smo ih pobjeđivali od Palerma do zadnje, uvijek je to bio copy – paste, maksimalni fokus i angažman, ispunjavanje zadataka i onda kvaliteta može presuditi...

Hoće li biti značajnijih promjena u kadru i sustavu?

- I Španjolsku se nešto pita, kako ćemo mi igrati. Krenuli smo s jasnim ciljevima, probati osvojiti Ligu nacija, to je cilj s kojim smo počeli. Sad je cilj biti minimalno treći i dobiti odgovore u utakmicama s velikim suparnicima, s prvakom i trećim na svijetu. Znajući da moramo manevrirati što se tiče sastava i da se ne ugrozi rezultat. Sutra je zadnja utakmica, vidjet ćemo, 72 sati nakon Engleske, koliko je momčad dobra. U nedjelju su trenirali oni koji nisu igrali, a uskoro ćemo vidjeti koliko su svi spremni za Španjolce.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako očekujete da će vas dočekati Poljud i kako ste podigli momčad?

- Igrači bi se digli i da ništa ne kažem. Oni su domoljubi, profesionalci, klapa, grupa, a ja kao trener sve to moram podebljati i to je učinjeno. Mislim da nas čeka publika koja je zahtjevna, ali koja nas je uvijek podržavala, pa i u teškim trenucima.

Kako će Hrvatska izgledati, je li vas strah debakla?

- Nije me strah. Ja bih volio da mi se pokažu primjeri da imam manjak energije i hrabrosti. Meni ovaj posao ne treba zbog novaca, kad sam vidio grupu igrača, mogao sam reći neću, čeka nas najsnažnija grupa ikad. Imao sam jasan cilj i plan pred Ligu nacija, pričao sam na presicama s dosta novonara. Rezultat je važan, najbitniji, ali cilj je Euro. Idemo vidjeti kako ćemo se suprotstaviti najvećima na svijetu, od kojih smo od deset zadnjih izgubili osam utakmica...

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako komentirate nastup obrambene linije?

- Predaleko smo stajali, prepasivna je zona, previše vremena na lopti smo im dali da sačekaju utrčavanja. Nismo bili ni gore ni dolje. Naša pasivnost je nenamjerna, ali te rani gol na terenu već malo prepadne. Kad tako krene, onda i ono što znaš više ne znaš. Englezi nama nisu radili ništa što nisu radili protiv Španjolske i Češke. Ne opravdavam se, odgovornost je moja, ali nisu oni nas razbili na taktiku nego na ovo.

Političke igre o vašem imenu? Neki pričaju da se svjesno sabotira reprezentacija

- Ja to ne čitam. Pretpostavljam da ova situacija otvara bezbroj kombinacija i frontova, dobronamjerne kritike i takve ljude. Znam da se piše, Bože moj, na 7-0 kreću takve stvari. Ne mogu me destabilizirati, ne mogu me demotivirati, mogu biti samo ljući. Dabogda svi željeli Hrvatskoj ono što ja želim.