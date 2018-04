UŽIVO Dinamo tukao u prečku, Rijeka brzo uzvratila kontrom!

KEK

Već nakon ždrijeba bilo je jasno da nas čeka najteži mogući protivnik. Svi znamo što znači Dinamo u Maksimiru, ali radi se o jednoj utakmici. Ne znam da li je čudo što tražimo prolaz u finale. Moramo odgovoriti bolje u momentu kada se osvoji lopta, Hajduku nismo dali priliku da dođe do šanse. Zadovoljan sam kako ekipa raste i kako igrači žele rezultat. Znamo da nam na Maksimiru neće biti lako, no rezultat je uvijek plod događaja na terenu. U ovakvim utakmicama izvedba mora biti savršena da bi stigli do pobjede.