UŽIVO Dinamo - Osijek: Derbi kola na Maksimiru! 'Modri' se mogu odvojiti Hajduku na vrhu

Nogometaši Dinama i Osijeka sastaju se u 10. kolu HNL-a na Maksimiru. Trener domaćina Mario Kovačević najavio je utakmicu.

- Napravili smo mi analizu, možemo biti zadovoljni sa puno stvari, u procesu smo koji je tek počeo. Naravno da ne možemo biti zadovoljni s utakmicom i rezultatom kakav je bio protiv Lokomotive. Dosta dobro reagiramo kad imamo prostora, imamo problema kad se ekipe brane i zatvore prostor, na tome smo radili i vjerujem da će biti bolje - rekao je i dodao:

- Želim pobjeđivati svaku utakmicu, ali nijedna ekipa na svijetu ne pobjeđuje sve. Kad pogledamo da smo prvi u HNL-u i EL-u, moramo biti zadovoljni.

S druge strane, Simon Rožman s optimizmom dočekuje dvoboj.

- Želimo biti maksimalno fokusirani, znamo gdje idemo. Poštujemo Dinamo koji ima kvalitetu, ali ih se ne bojimo. Moramo probuditi svoje dobre strane, vratiti stav, vratiti gard, budući da je pred nama značajan izazov - rekao je u najavi utakmice.

Utakmicu sudi Mateo Erceg, a prijenos je na MAX Sportu 1.