VIDEO Pogledajte šou stopera Dinama: McKenna i Dominguez prvijencima nokautirali Osijek

Deseto kolo HNL-a ponudilo je sudar Dinama i Osijeka na Maksimiru. Derbi kola krenuo je dobro za 'modre' jer su već nakon 14 minuta imali velikih 2-0. Isto se ne može reći za Osječane koji se nisu nadali takvom početku, no nisu mogli puno nakon odličnih poteza Dinamovih stopera.

Zagrepčani su poveli već u trećoj minuti. Mario Kovačević nije se mogao nadati boljem početku, a nije niti Scott McKenna.

Stoper Dinama dočekao je sjajan ubačaj Ismaela Bennacera iz kornera na drugu stativu gdje se izborio za prostor i ostao sam kao duh. Osječka obrana je zaspala i ostavila ga bez nadzora pa je Škot neometano glavom zakucao loptu u mrežu zabivši prvijenac u modrom dresu.

Samo 11 minuta kasnije već je 2-0 na semaforu. Sergi Dominguez dočekao je odbijanac poslije kornera i fantastično potegnuo ispred ruba kaznenog prostora. Odlično je naciljao donji desni kut, a gol ide na dušu i Malenici koji nije najbolje reagirao i od ruke mu se odbila u mrežu.

VIDEO: GOL DOMINGUEZA