Dinamo opet u narančastom, Bišćan: Odlasci? Nema plana B! Baturina: Hajduk me iznenadio

Nakon razornog nevremena u Zagrebu, koje je ostavilo posljedice i na infrastrukturi Maksimira (najviše je stradao tunel za izlazak igrača) Dinamo je predstavio dresove za novu sezonu u kojima će debitirati u derbiju protiv Hajduka na startu HNL-a (petak, 20 sati).

Domaći je prepoznatljiv plavi uz novotariju u bijelim rukavima, a gostujući narančasti, nijansa koral.

Medijima su se obratili trener Igor Bišćan i igrači Stefan Ristovski i Martin Baturina.

Bišćan: Malo je igrača iz drugih klubova u HNL-u bilo pojačanje

- Novi derbi, prvo kolo prvenstva. Nije normalno da se igraju dva derbija u ovako kratkom vremenu, dobro je da smo u prvom pobijedili i osvojili trofej. Vjerujem da ćemo biti bolji jer smo i tom utakmicom poradili na našoj formi, pripremili se u ovih par dana za sutra. Napravit ćemo sve da opet dobijemo - rekao je trener Igor Bišćan.

Što bi značila nova pobjeda?

- Više od tri boda. Ova prva je značila trofej, druga je uvod u novu sezonu. Znamo što nas čeka, nećemo uvijek moći imati na terenu najjaču momčad. Bodovi su dragocjeni, a dvije pobjede protiv rivala njima bi poremetilo planove, napravili bismo dobru stvar.

Hajduku se vraća Livaja.

- Očekujem da budu podjednako kvalitetni, naravno da će povratkom najboljeg igrača biti možda i bolji. Vidjet ćemo, jedno je što priželjkujemo mi, drugo je što se dogodi na terenu. Mi ćemo kao i u prethodnoj utakmici biti koncentrirani na sebe, nećemo se posebno pripremati na povratak najboljeg igrača. Ova utakmica poslužila je da još više saznamo što je bitno jedni o drugima. Ne bi tu trebalo biti novih iznenađenja, idemo biti još bolji i pobijediti.

Kako planirate kadar s obzirom na moguće odlaske?

- Na ponašanju i pristupu radu nisam primijetio da to utječe na njih, pohvalio sam ih i koristim priliku da to radim opet. Nije jednostavno, misli odlutaju, to što se događa nisu prazne priče i može poremetiti koncentraciju i puno starijim nogometašima, a kamoli ne malom Josipu i Luki. Ali motiv i želja su tu, žele pokazati najbolje od sebe, što je odlika pravih sportaša i ja ih podržavam.

Imate li spreman plan B?

- Ne možeš se dobro spremiti na gubitak toliko vrijednog igrača, nećemo sredstva koja ćemo dobiti za njih trošiti na igrače koji toliko vrijede. Čak i da možemo, ne bi se mogli tako brzo prilagoditi. Plan B je da budemo spremni reagirati, ako ništa drugo, kvalitetom igrača koje ćemo dovesti budemo tu negdje pa da igra i kvaliteta ne budu patile. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti.

Tko bi od igrača iz HNL-a mogao odmah uskočiti u cipele i pomoći?

- Teško pitanje, Dinamo je nešto sasvim drugo. Jako malo igrača iz drugih klubova HNL-a, statistika je to pokazala, zauzelo je startnu poziciju i doprinijelo igri Dinama. Vidjet ćemo.

Astana je prvi protivnik u Europi.

- Čvrst i posložen protivnik, bolja smo momčad, ali moramo to dokazati na terenu. Tu je put i umjetna trava, vremenska razlika koja će otežati cijelu situaciju, čekaju nas i utakmice u domaćem prvenstvu. Bit će zahtjevno, ali vjerujem da smo bolji i da ćemo to proći.

Ristovski: Prije dolaska u Dinamo misliš da je lako pobjeđivati

- Derbi? Najveća utakmica u hrvatskom nogometu, ovdje najbolje možemo pokazati kvalitetu. Bilo bi lijepo ući s tri boda u sezonu. Lijepo je ući uz trofej u novu sezonu, ali moramo se što prije odmoriti i ući s novim snagama. Nadam se da ćemo biti pravi i odmorni, pokazati što imamo - kazao je Stefan Ristovski.

Hajduku se vraća Livaja.

- Znamo da Livaja ima ogromnu kvalitetu, ali ipak se mi pitamo. Igramo na domaćem terenu i nemamo previše prostora razmišljati o protivnicima. Važno je da Dinamo razmišlja samo o sebi.

Što bi značila nova pobjeda?

- Lijepo je ući uz trofej Superkupa u sezonu, ali to je prošlo. Ovo je derbi i nikad se ne zna, pritisak je prisutan. Trebamo ući što mirniji, pokazati kvalitetu koju imamo i uzeti tri boda - rekao je Makedonac i nastavio:

- Prije dolaska u Dinamo, sa strane misliš da je lako pobjeđivati u HNL-u i ulaziti u skupinu Europe. Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj i pritisak je uvijek tu. Vidite koliko se rano kreće s Europom i zahtjevno da se izbori Liga prvaka. Moraš biti fokusiran 100 posto, nogomet ne dozvoljava da se opustiš. Svaki igrač koji dođe mora se prilagoditi ovim uvjetima jer nije lako.

Astana?

- Trebamo se prilagoditi, umjetna trava, vremenska razlika, nije lako. Astana je iskusna momčad koja igra godinama u europskim natjecanjima, ali ajmo prvo odraditi ovo sutra.

Mogući odlasci?

- Svake godine netko dolazi i odlazi, Dinamo je postojao prije i postojat će poslije tih transfera. Danas veliku ulogu igra novac.

Baturina: Hajduk je bio bolji u zadnjih pola sata

- Očekujem dobru utakmicu, možda sličnu kao zadnju, i idemo pobijediti. Motiv je startati u sezonu pobjedom protiv najvećeg rivala. Sretni smo, ali znamo da nas čeka puno teških utakmica. Bilo bi lijepo obogatiti svaku utakmicu golom, težit ću tome - rekao je Martin Baturina.

Kakav je Hajduk?

- Iznenadili su, bili su jako dobro postavljeni, jako dobro igrali, imali šanse, čak su bili bolji zadnjih pola sata, sad imaju Livaju, znamo koliko će biti opasan.

Osjeća li pritisak?

- Nemam neki pritisak, više mi je to motivacija da nastavim i dalje.

Reprezentacija, vidiš li se u kadru za Njemačku, odlutaju li ti misli?

- Iskreno, i ne baš. Fokusiran sam tu gdje jesam, idem tu odigrati najbolje što mogu da bih završio tamo