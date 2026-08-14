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REAKCIJA NAKON UTAKMICE

Dinamo pobijedio 4-0, trener Rudeša: Vidio sam dobre stvari

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
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Dinamo pobijedio 4-0, trener Rudeša: Vidio sam dobre stvari
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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DINAMO - RUDEŠ 4-0: Ma moramo biti čvršći u prekidima, bolje reagirati defenzivno. Vidi se da znamo i možemo igrati, bit ćemo opasniji kad sve sjedne na mjesto, poručio je trener Rudeša

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Dinamo je u trećem kolu HNL-a nastavio dominantnu formu u prvenstvu i s 4-0 pobijedio Rudeš. Time je momčad Marija Kovačevića ostvarila drugu pobjedu, a podsjetimo, "modri" su preskočili drugo kolo prvenstva s Rijekom zbog europskih obaveza, dok je u prvom slavila 2-0 protiv Slaven Belupa.

Dion Drena Beljo bio je prvo ime utakmice s dva gola, a strijelci za Dinamo bili su još Lukas Kačavenda i Arber Hoxha. Trener Rudeša, Alen Peternac, nije bio previše rječit poslije utakmice...

- Imali smo malo vremena, neki su nam igrači tek došli, nismo se još kompletirali. Još tražimo igrače. Imali smo tri teške utakmice, Osijek, Rijeku i Dinamo. Vidio sam neke dobre stvari, pogotovo nakon prvog primljenog gola, ali taj rani gol..., ma moramo biti čvršći u prekidima, bolje reagirati defenzivno. Vidi se da znamo i možemo igrati, bit ćemo opasniji kad sve sjedne na mjesto. Tri poraza, 12 primljenih golova, ma nije lako, ali treba nastaviti raditi. Vidim da ćemo uspjeti, poboljšat ćemo se i biti dosta bolji - rekao je Peternac, pa dodao:

Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Čekamo još par igrača, sve se nekako sporije događa, moramo se prilagoditi. Ali bit ćemo jači, znam to. Pokazali smo i danas jednu dobru dimenziju u nekim dijelovima igre, treba to održavati i raditi još više. Defenzivno moramo biti jači i bolji, ali kad te načmu suparnici poput Dinama, Rijeke i Osijeka koje su stabilne i individualno jake momčadi, onda je teško - zaključio je.

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