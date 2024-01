Dinamo - Slask Wroclaw 3-2: Modri slavili u nemogućim uvjetima, debitirao Ogiwara

Dinamo je u posljednjoj pripremnoj utakmicu u Rovinju s 3-2 svladao vodeću momčadi poljske lige Slask Wroclaw. Sergej Jakirović dao je priliku svojim najjačim adutima, a Zagrepčane su do pobjede odveli Perković, Ademi i Brodić s bijele točke. Za Dinamo je debitirao i Japanac Takuya Ogiwara koji je po užasnom terenu odigrao posljednjih 20-ak minuta.

Pokretanje videa ... dinamo | Video: GNK Dinamo

Trener "modrih" u kadru za ovu utakmicu imao je tek 17 igrača, a prve minute u dresu Dinama dobio jeTakuya Ogiwara koji je zaigrao u finišu dvoboja. Jakirović je u pričuvi uz novog Dinamovog Japanca na klupi imao još Nevistića, Sučića, Bulata, Halilovića i Brodića.

Utakmica se igrala po lošem terenu zbog jake kiše koja je natopila rovinjski travnjak. Poljaci su bolje otvorili dvoboj, po velikom blatu prvi prijetili, ali prvi su do gola stigli Zagrepčani. Mišić je ubacio iz kornera, a Perković glavom pogodio za 1-0. Poljaci su brzo stigli do izjednačenja, Exposito je iz kuta pogodio za izjednačenja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo već u sljedećoj minuti opet dolazi do prednosti, Ademi se najbolje snašao pred suparničkim vratima, pa špicom donio "modrima" novo vodstvo. Ipak, nije to bio kraj golijade u prvom poluvremenu. Poljaci su krajem prvog dijela stigli do izjednačenja, Nahuel je u 44. minuti matirao Zagorca za 2-2.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bruno Petković napustio je igru u 53. minuti, zamijenio ga je Fran Brodić koji je s bijele točke u 56. minuti zabio za 3-2. Ristovski je srušen u kaznenom prostoru Poljaka, a Brodić bio siguran realizator najstrože kazne.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Postave i strijelci

Dinamo: Zagorac - Ristovski (od 71. Ogiwara), Živković, Theophile, Perković - Mišić (od 71. Sučić) - Kaneko (od 71. Halilović), Ademi, Baturina (od 71. Bulat), Hoxha - Petković (od 53. Brodić).

Slask: Leszczynski, Bejger, Petkov, Olsen, Exposito, Nahuel, Pokorny, Schwarz, Janasik, Samiec, Konczkowski.

Strijelci: 1-0 - Perković (23), 1-1 - Exposito (28), 2-1 - Ademi (29), 2-2 - Nahuel (44), 3-2 - Brodić (56-11m).