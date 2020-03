UŽIVO Sjajan El Clasico! Igra se otvoreno i napadi sijevaju

Današnji sudar Reala i Barcelone bit će 43. Lionelu Messiju čime je prestigao Xavija i postao igrač s najviše El Clasica u nogama u Barcinoj povijesti.

Leo #Messi surpasses Xavi for the most #ElClásico appearances in Barça history with 4⃣3⃣! pic.twitter.com/HaDH6rPK3B