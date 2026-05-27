Matanović: Beljo je zaslužio poziv, a Vušković me sekira! Pa zabit će više golova od mene...

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Uspomene iz Katra probude mi adrenalin, a bit ću spreman za moje prve minute na Svjetskom prvenstvu. Supruga se pobrinula za sve oko svadbe, poručio je Martin Erlić

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prije treninga "vatrenih" u srijedu od 18 sati, javnosti su se obratili stoper Martin Erlić i napadač Igor Matanović.

Iza Erlića je jako dobra sezona u Danskoj, a izgleda kako se specijalizirao za Kupove (Erlić je prošle sezone osvojio talijanski Kup s Bolognom, a sad s Midtyjllandom)...

- Jako mi to puno znači, znamo svi prije dvije godine sam imao tešku sezonu, ali trud se isplatio. U klubu su me jako čuvali i pazili, pogotovo na moje ozljede, uhvatio sam kontinuitet, završio sam sezonu pozitivno. Osvojili smo kup, da smo prvenstvo bila bi to možda najuspješnija sezona u povijesti kluba. Imamo više motivacija za sljedeću sezonu.

Erlić još uvijek čeka prve minute na Svjetskom prvenstvu.

- Pričali smo o tome, kad se prisjetim svega u Katru, budi ti to neki adrenalin. Radim maksimalno, bit ću spreman, čast mi je biti tu u reprezentaciji, to mi je veliki plus. Nastojat ću da tako bude i u budućnosti.

Još nije jasno hoće li Dalić odabrati formaciju s četvoricom ili trojicom u zadnjoj liniji.

- Kad pogledamo našu obranu, vidi se da imamo jako dobre igrače na vrhunskoj razini. Izbornik je komentirao da je obrana najbolji napad. Imamo još par dana za pripreme, tu su i prijateljske utakmice, isprobat ćemo obje formacije (s četvoricom i trojicom u zadnjoj liniji, op. a.).

Erlić je istaknuo kako su mu najljepši trenuci u dresu "vatrenih" bili gol kojeg je zabio Gibraltaru i nastup na Poljudu, a u petak ga čeka veliki trenutak, uplovit će u bračne vode.

- Buduća supruga se pobrinula oko svih priprema, ja sam samo fokusiran na nogomet. Kad dođe vrijeme za pir, u petak, onda ću razmišljati o svemu - poručio je.

Podgorica: Igrači pregledavaju teren prije utakmice na Gradskom stadionu Podgorica
Podgorica: Igrači pregledavaju teren prije utakmice na Gradskom stadionu Podgorica | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Meni je jedan od najboljih gol Gibraltara, ali ne bi izostao ni nastup na Poljudu.

Igor Matanović imao je jako dobru sezonu u njemačkom Freiburgu, s kojim je izgubio u finalu Europske lige od Aston Ville. A čeka ga prvi odlazak na Svjetsko prvenstvo u karijeri.

- Bio sam jako sretan kad sam vidio popis za Svjetsko prvenstvo. Tad sam bio s djevojom u Freiburgu, zajedno smo gledali konferenciju za javnost. Svakom je igraču cilj igrati SP, to je najveći turnir na svijetu i jako sam sretan zbog poziva - poručio je, pa se osvrnuo na finale EL-a...

- Bili smo blizu, šteta, još uvijek sve to boli... Ali, imali smo dobru sezonu i jako kvalitetnu momčad. Bili smo i u polufinalu njemačkog Kupa, u Bundesligi smo završili kao sedmi, stvarno smo ponosni na ovu sezonu.

Nahvalio je i kolegu iz reprezentacije, Luku Vuškovića.

- Nedavno smo imali međusobni susret u Bundesligi, 19 mu je godina, a igra kao da mu je 50! Top je igrač, jako smo sretni što ga imamo. Uh, sekiram se hoće li zabiti više golova od mene...

Matanović je pohvalio suigrače i istaknuo prednost ''vatrenih''.

- Snažni smo u prekidima. Znate, kad je utakmica 50-50, prekidi mogu odlučiti. Erlić i Vušković su snažni u skoku, tu sam i ja, dobri smo u tome. Najljepši trenutak u reprezentaciji? Gol Kolumbiji i prvi gol Škotskoj u Ligi nacija.

U Teksasu će protiv Engleske biti velike vrućine, debelo iznad 30 stupnjeva celzijevih...

- Ovo je dobra priprema, u Rijeci je vruće,  a vrijeme u SAD-u će biti toplo. Isto će biti i suparnicima, moramo dobro trenirati, raditi svoje i bit ćemo spremni.

Komentirao je i dinamovca Diona Drenu Belju.

- Znam Diona iz U-21 reprezentacije, vidio sam njegovu kvalitetu. Ovu sezonu je sjajno odigrao, zaslužio je isto ovaj poziv, ali to nije moja odluka - rekao je pa zaključio...

- Napadač je uvijek prva linija obrane, to sam naučio u Njemačkoj. I u tome sam napredovao u Freiburgu, treba se uvijek boriti. Trebate imati 11 igrača koji se bave defenzivom, tako možete dobiti bilo koga.

