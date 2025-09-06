FNC 24 donosi 12 borbi, uključujući revanš Vitasovića i Stošića. Cro Cop u kutu Batinića, a Sičaja lovi pojas. Hoće li Croata opet rasplakati Psihopata
UŽIVO FNC 24 Zagreb: Cro Cop kao trener, stiže i Stipe Miočić
Popis borbi upotpunjuju nastupi Filipa Pejića, Tome Spahovića te finale druge sezone "Fight of Nationsa" između Filipa Vidaka i Veljka Aleksića. Kao posebni gosti najavljeni su Stipe Miočić, bivši višestruki UFC prvak teške kategorije, te Mirko Filipović.
Ulaznice za Arenu Zagreb gotovo su u potpunosti rasprodane. Svi oni koji neće biti u dvorani, priredbu mogu pratiti uživo od 19:30 sati putem platforme Voyo. Gledateljima izvan Hrvatske, BiH i Slovenije prijenos je dostupan putem FNC.tv servisa.
Sunaslovna borba večeri trebala je biti revanš trenera iz showa "Fight of Nations", Aleksandra "Jokera" Ilića i Mirana "Slo-Rockyja" Fabjana. No, zbog Fabjanove ozljede, kao zamjena je angažiran Vinkovčanin Mario Žgela. Žgela je borac poznat po snazi udarca i činjenici da velik broj svojih borbi završava nokautom.
Priredbu su obilježile i promjene u posljednji čas. Prvak lake kategorije, Francisco "Croata" Barrio, ostao je bez protivnika nakon što je Lom-Ali Eskiev otkazao nastup zbog ozljede. Kao zamjena je angažiran Vaso "Psihopata" Bakočević, s kojim se Barrio borio već dvaput.
Budući da je Barrio slavio u oba prethodna MMA meča, ovaj put će se boriti po posebnim "Extreme Boxing" pravilima, odnosno u boksačkom meču s malim MMA rukavicama. "Jesi li ti svjestan da mi boksamo?", pitao je Bakočević na sučeljavanju, uvjeren u svoju prednost, dok mu je "Croata" uzvratio: "Plakao si dvaput, plakat ćeš i sada."
Ulog je upražnjeni pojas perolake kategorije, a za njega se bore Ivan Sičaja i Poljak Pawel Politylo. Njihov prvi meč, u kojem je Sičaja slavio podijeljenom odlukom, izazvao je kontroverze zbog Poljakovih prekršaja i oduzetih bodova. Uoči revanša, Politylo nije zadovoljio na službenom vaganju, čime je automatski izgubio pravo na osvajanje pojasa. Titulu tako može osvojiti samo Sičaja, dok bi pobjeda Poljaka ostavila naslov upražnjenim. "Ovaj debeli orao iz Poljske po drugi put nije uspio zadovoljiti vagu. Em ću ga istući, em ću osvojiti pojas", poručio je Sičaja.
Nakon dvije godine i niza okolnosti koje su ga udaljile od kaveza, prvak poluteške kategorije Matej Batinić branit će titulu po prvi put. Protivnik će mu biti Kubanac Andres Ramos, borac iz pulskog Trojana koji u FNC-u ima šest pobjeda u sedam nastupa. U kutu Mateja Batinića bit će Mirko "Cro Cop" Filipović, a još jedan proslavljeni UFC-ov borac, umirovljeni Stipe Miočić, bit će počasni gost.