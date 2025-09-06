UŽIVO FNC 24 Zagreb: Cro Cop kao trener, stiže i Stipe Miočić

GDJE GLEDATI FNC 24 UŽIVO?

Popis borbi upotpunjuju nastupi Filipa Pejića, Tome Spahovića te finale druge sezone "Fight of Nationsa" između Filipa Vidaka i Veljka Aleksića. Kao posebni gosti najavljeni su Stipe Miočić, bivši višestruki UFC prvak teške kategorije, te Mirko Filipović.

Ulaznice za Arenu Zagreb gotovo su u potpunosti rasprodane. Svi oni koji neće biti u dvorani, priredbu mogu pratiti uživo od 19:30 sati putem platforme Voyo. Gledateljima izvan Hrvatske, BiH i Slovenije prijenos je dostupan putem FNC.tv servisa.