Suze na vaganju: Poljak je opet 'pao' vagu, neće moći osvojiti pojas, ali bori se protiv Sičaje

MMA borci kažu da ono najteže zapravo nije meč, već trening kamp i samo skidanje kilograma koje su morali odraditi ususret FNC 24 spektaklu u zagrebačkoj Areni, a u petak su od 10 do 12 sati imali vremena da na službenom vaganju dokažu da su to i napravili. I to je uspjelo njih 23, a samo je poljski borac Pawel Politylo (33) za 1.1 kilogram bio teži od dozvoljenih 65.8 kilograma.

Još mu je to teže palo jer je to trebao biti meč za titulu perolake kategorije protiv hrvatskog borca Ivana Sičaje (31) koji je zadovoljio vagu. Podsjetimo, Sičaja i Politylo već su se borili u veljači i tad je Poljak pao vagu za 1.1 kilogram, a hrvatski je borac pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom nakon što je Politylo imao dva minus boda. I ovaj će put ući u kavez s minus bodom, morati dati dio zarade Sičaji i neće moći postati prvak u meču na pet rundi.

Iskre su frcale i između Francisca Barrija Croate (36) i Vase Bakočevića (36) gdje su jedan drugome poručili da će vidjeti tko će sutra "skinuti gaće", ali obojica su bila točna na vagi. Ostatak fight carda nije imao problema na vagi, tek se izazivač za titulu poluteške kategorije Andres Ramos (31) morao vraćati na vagu, ali u zadanom je vremenu uspio skinuti kilograme te će napasti pojas Mateja Batinića (33), učenika legendarnog Mirka Cro Copa Filipovića.

Foto: FNC

Najbolje su raspoloženi bili teškaši - prvak Ivan Vitasović (33) i izazivač Darko Stošić (33) nisu morali prolaziti kroz muku skidanja kilograma, već su samo stali na vagi i bili dosta ispod gornje granice od 120.2 kg za tešku kategoriju. Tako ćemo na borilačkom spektaklu Fight Nation Championshipa gledati 12 uzbudljivih mečeva, od čega će dva (i pol) biti za titule prvaka. Svi mečevi bit će po MMA pravilima, osim okršaja vase i Croate koji će se održati po extreme boxing pravilima, tj. borci će boksati tri runde po tri minute sa MMA rukavicama za sparing (op. a. deblje su od običnih rukavica). Priredba počinje u 19 sati i 30 minuta.

FNC 24 | Arena Zagreb

Featherweight (65.8 kg)

Marko Ančić (66.1) – Mykola Kazachynskyi (66.1)

Light heavyweight (93.0 kg)

Tiriel Luka Abramović (93.5) – Patryk Grabowski (92.4)

Bantamweight (61.2 kg)

Stipe Brčić (61.5) – Fran Luka Đurić (61.3)

Welterweight (77.1 kg)

Filip Vidak (77.6) – Veljko Aleksić (77.6)

Lightweight (70.3 kg)

Filip Pejić (70.7) – Aleksandar Janković (70.7)

Heavyweight (120.2 kg)

Michal Andryszak (115.0) – Said Sowma (113.0)

Light heavyweight (93.0 kg)

Arturas Kudresovas (93.5) – Tomo Spahović (93.2)

Featherweight title bout (65.8 kg)

Ivan Sičaja (65.6) – Pawel Politylo (66.9*)

Catchweight extreme boxing (80.0 kg)

Francisco Barrio (80.0) – Vaso Bakočević (79.5)

Light heavyweight title bout (93.0 kg)

Matej Batinić (92.4) (c) – Andres Ramos (92.9)

Catchweight (88.5 kg)

Mario Žgela (88.4) – Aleksandar Ilić (88.3)

Heavyweight title bout (120.2 kg)

Ivan Vitasović (106.0) (c) – Darko Stošić (108.4)

*pao vagu, u meč kreće s minus bodom i ne može osvojiti pojas