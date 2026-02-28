UŽIVO FNC 28: Slavonski Brod čeka spektakl, gledajte prijenos

Nakon četiri godine, najjača regionalna MMA organizacija vraća se u srce Slavonije. Sportska dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu u subotu bit će epicentar borilačkih vještina, a da je publika željna akcije, potvrđuje i činjenica da su ulaznice za FNC 28 priredbu rasprodane u rekordnom roku. Gledatelje u dvorani i one pred ekranima putem Voyo platforme čeka 11 vrhunskih borbi koje spajaju regionalne zvijezde i međunarodne talente.

Bojković traži iskupljenje, Đurić na korak do titule

Glavna borba večeri donosi povratak jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Marka Bojkovića (8-2). Nakon poraza od Miloša Janičića i Donovana Desmaea koji su mu poljuljali status najperspektivnijeg borca Balkana, "The Skull Crusher" traži iskupljenje protiv opasnog Ukrajinca Ivana Vulčina (13-7-1). Srbin je uvjeren u svoju pobjedu i povratak na stare staze.

​- Mislim da ovoga protivnika, kao i svakoga do sada, mogu pobijediti. Mislim da ću ga nokautirati u prvoj rundi - samouvjereno je poručio Bojković.

U sunaslovnoj borbi večeri rukavice će ukrstiti jedan od najvećih hrvatskih talenata, Fran Luka Đurić (6-2), i iskusni Gruzijac Bondo Kikadze (8-4-1). Za mladog zagrebačkog borca iz American Top Teama ovo je najveći ispit dosadašnje karijere, a pobjeda bi ga lansirala na poziciju prvog izazivača za pojas u bantam kategoriji koji drži Miljan Zdravković.

Slavonski ponos i povratak zadarskog teškaša

Dvorana Vijuš proključat će kada u kavez uđe jedini Slavonac na programu, Andrej Kedveš. Ubojiti Đakovčanin borit će se po pravilima kickboksa s malim rukavicama protiv Rumunja Emanuela Lupescua, a s obzirom na njegov atraktivni AK-47 stil, vatromet u oktogonu je zajamčen. Nakon teške ozljede i dva uzastopna poraza, na pobjedničke staze pokušat će se vratiti i zadarski teškaš Martin Batur (9-5). Njega čeka obračun s Brazilcem Wesleyjem Martinsom, a Batur je silno motiviran dokazati da pripada samom vrhu teške kategorije.

Budućnost hrvatskog MMA na velikoj pozornici

Ostatak programa donosi nastupe niza neporaženih mladih lavova iz zagrebačkog ATT-a. Tiriel Luka Abramović (3-0) borit će se protiv Argentinca Lucasa Alsine, dok će Marko Ančić (3-0) snage odmjeriti s Afganistancem Ahmadom Tahahom Sadiqpourom. Publika će uživati i u nekoliko vrhunskih međunarodnih okršaja, poput onog između Britanca Willa Currieja i Poljaka Piotra Strusa u srednjoj kategoriji, te dvoboja Grka Simeona Karslidisa i Srbina Jovana Marjanovića, čiji bi pobjednik mogao postati sljedeći izazivač za titulu u velteru.