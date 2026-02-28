Obavijesti

Sport

Komentari 1
MMA ŠOU UZ SAVU

UŽIVO FNC 28: Slavonski Brod čeka spektakl, gledajte prijenos

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
UŽIVO FNC 28: Slavonski Brod čeka spektakl, gledajte prijenos
Foto: Slaven Branislav Babić/PIXSELL

MMA spektakl u Slavonskom Brodu! Bojković traži iskupljenje protiv Ukrajinca, Đurić blizu titule. Slavonac Kedveš i zadarski teškaš Batur jamče eksploziju u kavezu

Admiral

Nakon četiri godine, najjača regionalna MMA organizacija vraća se u srce Slavonije. Sportska dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu u subotu bit će epicentar borilačkih vještina, a da je publika željna akcije, potvrđuje i činjenica da su ulaznice za FNC 28 priredbu rasprodane u rekordnom roku. Gledatelje u dvorani i one pred ekranima putem Voyo platforme čeka 11 vrhunskih borbi koje spajaju regionalne zvijezde i međunarodne talente.

Bojković traži iskupljenje, Đurić na korak do titule

Glavna borba večeri donosi povratak jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Marka Bojkovića (8-2). Nakon poraza od Miloša Janičića i Donovana Desmaea koji su mu poljuljali status najperspektivnijeg borca Balkana, "The Skull Crusher" traži iskupljenje protiv opasnog Ukrajinca Ivana Vulčina (13-7-1). Srbin je uvjeren u svoju pobjedu i povratak na stare staze.

​- Mislim da ovoga protivnika, kao i svakoga do sada, mogu pobijediti. Mislim da ću ga nokautirati u prvoj rundi - samouvjereno je poručio Bojković.

U sunaslovnoj borbi večeri rukavice će ukrstiti jedan od najvećih hrvatskih talenata, Fran Luka Đurić (6-2), i iskusni Gruzijac Bondo Kikadze (8-4-1). Za mladog zagrebačkog borca iz American Top Teama ovo je najveći ispit dosadašnje karijere, a pobjeda bi ga lansirala na poziciju prvog izazivača za pojas u bantam kategoriji koji drži Miljan Zdravković.

GLEDAJTE UŽIVO prva dva meča od 19 sati:

Slavonski ponos i povratak zadarskog teškaša

Dvorana Vijuš proključat će kada u kavez uđe jedini Slavonac na programu, Andrej Kedveš. Ubojiti Đakovčanin borit će se po pravilima kickboksa s malim rukavicama protiv Rumunja Emanuela Lupescua, a s obzirom na njegov atraktivni AK-47 stil, vatromet u oktogonu je zajamčen. Nakon teške ozljede i dva uzastopna poraza, na pobjedničke staze pokušat će se vratiti i zadarski teškaš Martin Batur (9-5). Njega čeka obračun s Brazilcem Wesleyjem Martinsom, a Batur je silno motiviran dokazati da pripada samom vrhu teške kategorije.

Budućnost hrvatskog MMA na velikoj pozornici

Ostatak programa donosi nastupe niza neporaženih mladih lavova iz zagrebačkog ATT-a. Tiriel Luka Abramović (3-0) borit će se protiv Argentinca Lucasa Alsine, dok će Marko Ančić (3-0) snage odmjeriti s Afganistancem Ahmadom Tahahom Sadiqpourom. Publika će uživati i u nekoliko vrhunskih međunarodnih okršaja, poput onog između Britanca Willa Currieja i Poljaka Piotra Strusa u srednjoj kategoriji, te dvoboja Grka Simeona Karslidisa i Srbina Jovana Marjanovića, čiji bi pobjednik mogao postati sljedeći izazivač za titulu u velteru.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026