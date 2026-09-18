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LIVAJA OTPAO ZA DERBI Garcia na presici: Imamo druge opcije

Piše Tomislav Gabelić, Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
LIVAJA OTPAO ZA DERBI Garcia na presici: Imamo druge opcije
Foto: Zvonimir Barisin
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Derbi na Rujevici počinje u nedjelju u 17 sati, a glavni sudac utakmice je Mateo Erceg. Trener Splićana Garcia najavljuje nedjeljni susret

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U osmom kolu HNL-a čeka nas 'Jadranski derbi' u kojemu Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk. Gosti iz Splita nakon pobjede nad Slaven Belupom u prošlom kolu (1-0)su trenutačno vodeća momčad prvenstva s 16 bodova. Derbi na Rujevici počinje u nedjelju u 17 sati, a glavni sudac utakmice je Mateo Erceg. 

Riječani su pak, s druge strane, posljednji susret igrali u Kupu i s uvjerljivih 6-0 pobijedili Vrbovec izborivši osminu finala. U prošlom sedmom kolu HNL-a u Zagrebu su remizirali protiv Lokomotive (1-1). 

Trener Hajduka Gonzalo Garcia dva dana uoči utakmice najavljuje 'jadranski derbi'. Press konferencija za medije održava se na Poljudu, a počinje u 13.30 sati. Marko Livaja nalazi se pod upitnikom zbog viroze te se ne zna hoće li putovati u Rijeku.

Tekstualni prijenos konferencije pratite na 24sata.

U Splitu ima dosta viroza, u kakvom su stanju igrači i ima li među njima nekoga tko ne može na put u Rijeku?

- Ivušić je bolestan i Brajković, a imamo Marka Livaju koji je virozan i neće puitovati. 

Kako ste, kakva je atmosfera u momčadi uoči važne utakmice?

Momčad dobro radi, sve je dobro, idemo na utakmicu pokušavajući posložiti sve za ovu tešku utakmicu. Naša je odgovornost ići na pobjedu. 

U nizu ste od 11 utakmica bez poraza i šest pobjeda, koliko je to podiglo samopouzdanje vašoj momčadi?

- Igrači su u samopouzdanju, svaki put ti daje novu energiju pobjeda i samopouzdanje. Nisam ja netko tko se time opterećuje, rezultat dođe kao produkt dobroga rada.

Ne pamtite zadnje dvije utakmice na Rujevici po dobrome?

- Imali smo jednu ludu utakmicu a u kupu smo bili dobri ali nismo uspjeli sačuvati rezultat na kraju. Generalno se možemo nositi s njima, i učinit ćemo sve da to promijenimo. Imam povjerenje u igrače, u ono što rade svaki dan i plan je ići na pobjedu. 

Matjaž Kek je kao crna mačka za Hajduk?

- On je trener koji je pun naslova, iskustva, radi dobar posao na puno mjesta, kao i s reprezentacijom... Rijeka imaju kvalitetu, jako su agresivni u presingu, momčad koja se jako dobro postavlja, razlika je što su sada još agresivniji. On je osvojio sve u Hrvatskoj i sada se vratio da to ponovi. 

Hoće li biti iznenađenja u taktici?

- Oni su momčad koja nije puno mijenjana kao mi, imaju dosta kvalitete, utakmica će biti odlučena u sitnim detaljima. Mi imamo svoju ideju, moramo se adaptirati na suparnika, a što će to biti.. Oni imaju dosta dobe prekide, visoke igrače, Fruk je dosta opasan, tu su Dantas, Vignato... Sve mi to znamo i nastojat ćemo kontrolirati. 

Ide li na put neki novi napadač kad ne ide Livaja?

 - Imamo druge opcije, nećemo voditi nikoga novoga, imamo Carlosa koji može igrati tu poziciju...

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Komentari 16
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