Garcia: Hajduk dugo ne igra dobro u Europi i to je činjenica

Hajdukovci su u ponedjeljak otputovali na gotovo 4000 kilometara dug put u Baku kako bi odigrali prvu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige protiv Zire. "Bili" će tom utakmicom otvoriti sezonu, a na pripremama su dosad ostvarili četiri pobjede i jedan poraz. Redom su s 1-0 pobijedili CSKA Sofiju, Kalcer Radomlje i Posušje, a s 4-1 svladali su drugoligaša Croatiju iz Zmijavaca. U posljednjoj utakmici, ujedno i "generalci", izgubili su 2-1 od LASK-a. Utakmicu protiv Zire igrat će u srijedu u 17.30, a HDTV će je prenositi uživo.

Uoči utakmice protiv Zire na konferenciji za medije obratili su se Gonzalo Garcia i Filip Krovinović.

- Jedva čekamo započeti s utakmicama, uvijek je zabavno igrati u europskim natjecanjima. Igramo protiv Zire, koja je jako dobra momčad. Sretni smo i uzbuđeni što krećemo s našim putem u Konferencijskoj ligi - rekao je trener Garcia.

- Ne možemo dočekati sutrašnju utakmicu. Spremni smo i nadam se da će završiti dobro za nas - kazao je Krovinović.

Dario Melnjak je ovdje igrao. Je li vam pričao o Ziri?

- Pričao sam s njim. Rekao mi je nekoliko stvari o klubu i zemlji. Ovo mi je prvi put ovdje. Rekao je da je ovo dobra liga i dobar klub, ali došli smo pripremljeni kako bismo prošli u iduće kolo - istaknuo je veznjak Hajduka.

Nedavno ste došli u Hajduk. Mislite li da će to biti faktor sutra?

- To je važno. Trener Zire vodi momčad gotovo pet godina. Oni su sigurno spremni i znaju što žele. Ja sam novi i tek počinjem graditi momčad i ideju koju njegujem. Trener Zire sigurno ima plan i cilj s obzirom na to koliko dugo rade zajedno. Već su prošli Osijek i znaju što rade.

Što ste skautirali kod Zire? Tko ima više šanse za prolazak?

- Mislim da su šanse podjednake. Zira ima prednost u nekim segmentima. Dugo su zajedno i u obrani imaju jake i čvrste igrače. Znaju točno što rade. Naša je prednost mlada momčad. Gladni smo uspjeha i želimo pokazati kvalitetu. Ovo će sigurno biti zanimljive dvije utakmice. Od svoje momčadi želim da što je više moguće kontrolira zbivanja na terenu. Želimo biti i momčad koja uživa u nogometu, koja igra napadački i uvijek traži pobjedu.

Ivan Rakitić je prošle sezone igrao, a sada je postao sportski direktor. Hoće li to utjecati na momčad?

- Kada izgubiš igrača kao što je Rakitić, izgubiš vrhunskog igrača. Nadam se da nam u novoj ulozi može pomoći. Sada drugi igrači moraju napraviti iskorak i preuzeti odgovornost. To je sigurno igrački gubitak - istaknuo je Garcia.

Za koje ste se igrače Zire pripremali?

- Ne pripremamo se individualno. Prvo razmišljamo o sebi i o tome kako nauditi protivniku. Znam da u obrani imaju nekoliko iskusnih igrača, a i u veznom redu također. Ključ je kvaliteta. Ne fokusiramo se na zaustavljanje pojedinaca, nego želimo da se naši igrači pokažu u što boljem svjetlu. Pokušat ćemo ih zaustaviti, ali fokusiramo se na sebe i na to kako ćemo igrati.

Koje ste promjene napravili u odnosu na prošlu sezonu?

- Hajduk me doveo jer želi igrati ofenzivno, s posjedom lopte. Nije da momčad prije nije igrala ofenzivno, ali sada nam treba više strukture u sredini kako bismo češće držali loptu. Pokušavamo uživati u igri s loptom, biti agresivniji i igrati prema naprijed.

Tobol, Ružomberok i Gzira u prošlosti su vam nanijeli poraze u Europi. Utječe li to na momčad?

- Već dugo ne igramo dobro u Europi i to je realnost. Hajduk je velik klub sa sjajnim navijačima. Utječe li to na nas? Da, ali svake sezone imamo novu priliku za dokazivanje. Nama igračima i trenerima to nije problem jer uvijek imamo novu priliku. Što se dogodilo, dogodilo se – to je prošlost. Imamo trening, a zatim utakmicu u kojoj moramo igrati na visokoj razini.

Nedostajat će vam nekoliko igrača u obrani, dok se Zira muči s napadom. Kako će to utjecati?

- Uvijek je dobro imati sve igrače na raspolaganju, to je idealan scenarij. Ako želimo biti dobra momčad, svi moraju biti spremni. Dva igrača nam nedostaju, ali spremni smo. Isto vrijedi i za Ziru, ako im nedostaju neki igrači, imaju druge koji ih mogu zamijeniti - zaključio je Garcia.