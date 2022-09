Dalić: Nezadovoljni neće na SP. Prošao sam to i ne treba mi! Čolak? Ne može biti 8 napadača

Tri dana uoči završnice Lige nacija okuplja se hrvatska nogometna reprezentacija u zagrebačkom hotelu Sheraton. Izbornik Zlatko Dalić komentirao je formu "vatrenih" i utakmice protiv Danske u četvrtak u Maksimiru i protiv Austrije u nedjelju u Beču.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imamo dvije teške utakmice, pobjede nam mogu donijeti plasman na završnicu Lige nacija. Znamo koliko su bitne - rekao je izbornik Dalić.

- Došli smo u situaciju da možemo biti prvi, to je prvi cilj da s četiri boda, pogotovo pobjeda u Zagrebu, nosi prvo mjesto. To će biti i priprema za Svjetsko prvenstvo jer priprema nema. Skupit ćemo se pet, šest dana prije i igrati utakmicu. Isprobat ćemo što bismo htjeli i željeli. Nemam puno nedoumica oko popisa za Katar, to je to. Zato ćemo pokušati kroz ovih sedam dana maksimalno iskoristiti vrijeme da riješimo te nedoumice.

- Govorio sam da Liga nacija nije moje natjecanje, sve teške poraze doživjeli smo tamo. To me frustriralo i smetalo, pa i što smo igrali četiri utakmice u 10 dana, to je bilo naporno i nismo bili spremni. Ali sami smo sebi stvorili priliku da igramo za prvo mjesto. Imamo lijepu situaciju i šansu da to ispravimo. Bitan je plasman i zbog ždrijeba kvalifikacija za Euro u listopadu.

- Moramo iznova raditi i mijenjati, pogotovo u zadnje tri utakmice. Igrat ćemo 4-3-3 i 4-2-3-1, dati šansu igračima da se nametnu i iskoriste priliku na nekoliko upitnih pozicija. Vidjet ćemo, htio bih da svi na popisu dobiju minutažu. To će biti teško, ali utakmice su u tri dana i bit će prilike. Htjeli bismo učvrstiti samopouzdanje koje je naraslo u lipnju, sigurnost i kompaktnost. Moramo na tome poraditi. Govorio sam da je ovo priprema za Svjetsko prvenstvo, ali dobili smo priliku i za nešto više.

- Danci su u zadnje dvije godine najbolja reprezentacija Europe. Nisu puno gubili, nemaju izrazito kvalitetnih igrača osim Eriksena, ali su čvrsti i uigrani, djeluju impozantno, pogotovo doma. Mi smo u Kopenhagenu bili inferiorni u prvom dijelu, oni nisu iskoristili šanse i mi smo onda sa svježim igračima izdominirali i odigrali jako dobru utakmicu. Sad neće biti takva situacija, oni nam se hoće osvetiti za poraz, ali znaju i da imaju Francuze u Kopenhagenu i bitna im je utakmica. Neće se ponoviti to što je bilo u prvoj utakmici. Bit će čvrsta, izjednačena utakmica u oba poluvremena i, ako nastavimo kako smo završili ciklus u lipnju, bit će dobro. Nadam se da će svi doći zdravi. Nije nas dugo bilo u Zagrebu, bit će pun Maksimir nakon dvije godine. Nadam se da će biti i lijepo vrijeme.

Tko će igrati desnog beka?

- Kandidati su Juranović i Stanišić. Nema potrebe razgovarati o Juranoviću koji igra to u klubu, čak i lijevo. Stanišić ne igra u Bayernu, ali ne mogu ignorirati što je igrao protiv Danske i Francuske i time je kupio mjesto zasad. Nadam se da će biti više na dispoziciji, ali što je tu je. Šime je donio najpošteniju odluku, mučio se četiri godine s ozljedama, dolaze mlađi, postupio je korektno.

Jakić kao desni bek?

- Bio nam je u svim našim kombinacijama zadnji vezni, a sad pratimo da igra i desnog boka u Eintrachtu. On je u kadru, tu je, vidjet ćemo. Igra dobro u klubu tu poziciju, otvara se i ta pozicija.

Napadači?

- Bruno je u boljoj formi nego što je bio prije. I golgeterskoj i igračkoj i zato je dobio poziv. On je igrač koji može biti prevaga za reprezentaciju ako bude u pravoj formi. Htio bih ga takvog kakav je bio prije dvije godine, konkretnijeg i okomitijeg u 16 metara, a imamo igrače u vezi koji mogu pripremati šanse. Htio bih da više bude u prilici realizirati šanse. Oršić zabija golove, igra na poziciji koja mu odgovara, pogotovo u Ligi prvaka gdje mu se otvaralo puno prostora. Njemu treba puno prostora iza leđa, a u reprezentaciji previše baš nema takve situacije gdje stojimo u bloku i izlazimo u kontru. Njegova je pozicija lijevo, tu imamo i Perišića i probat ćemo ga iskoristiti. Nikola Vlašić je pogodio s klubom, dobio je trenera koji mu daje podršku, vratio se, a može biti još kvalitetniji.

Proširenje popisa za SP?

- Imali smo sastanak na ždrijebu za SP koliko voditi igrača i većina je bilo za 26. Najgore je na Euru bilo što si trojicu morao slati na tribine. Izbornici su rekli da može 26, ali da svi budu na klupi. Kad igraču kažeš da bude na tribini, nije to lako. Imao sam velikih problema oko toga, nije to lijepo. Lijepo je da imaš širi kadar. Ako dobiješ šansu, dobiješ, ali nema mjesta nezadovoljnima. Tko se god tako ponaša, tu mu nije mjesto. Moraš prihvatiti odluku i biti na dispoziciji kad zatreba. Nezadovoljni neće ići u Katar, ne treba mi to. Imao sam takve situacije, ne želim odgovarati takvima. Tko god je nezadovoljan, bolje da nije s nama.

Čolak?

- Igra sjajno, zabio je devet golova i zato je na popisu. Ali zvali smo četiri napadača i on je peti na popisu. Pogledajte koga maknuti ili staviti. Pričali smo koga staviti, njega ili Budimira. Ali igrao je odlično protiv Francuske i Danske, borben je. Čolak igra dobro, a tu su i Livaja, Budimir, Petković. Ne mogu zvati osam napadača! Kad pogledamo sav taj učinak, tako smo odlučili. Mi radimo česte analize u stožeru, pratimo sve lige i svaku utakmicu pratimo svakog kandidata. Analiza je podrobna i kvalitetna. Ići će kvalitetni i nitko se neće osjetiti oštećenim. Napravit ćemo najkvalitetnije za Hrvatsku i što nama treba. S te strane, bit će ono kako treba biti. Vi ste toga svjedoci.

Stoperi?

- Imamo sjajnu konkurenciju. Pogledajte zadnji ciklus, Erlić, Šutalo, Gvardiol, Pongračić, mladi stoperi po godinama i reprezentaciji koji će biti nositelji, ovisi tko se izbori. Lovren i Vida imaju svoje zasluge, neću ih se odreći, ali dolaze mladi, znaju to i Perišić i Luka, i Šime, kao što su oni izbacili Ćorluku, tako je netko i njih, tako će i mene. To je tako biološki, taj proces ne možemo promijeniti.

- Imat ćemo lijepih sedam dana. Vaterpolo je donio puno sreće hrvatskom narodu, a nadam se da će Hrvatska donijeti jednako veselja - zaključio je izbornik.

Najčitaniji članci