Nova iznenađenja donijelo nam je 15. kolo. Kiksali su i Hajduk i Rijeka, a hoiće li i Dinamo, doznat ćemo od 18 sati kada 'modri' gostuju kod Gorice
UŽIVO Gorica - Dinamo: Stigli su i sastavi! Kovačević vratio Belju
Stigli su i sastavi momčadi!
Gorica (3-4-3): Matijaš - Leš, Filipović, Perić - Čabraja, Kavelj, Bakić, Trontelj - Pršir, Ćuić, Vrzić
Dinamo (4-3-3): Filipović - Vinlof, McKenna, Dominguez, Mikić - Bennacer, Mišić, Zajc - Hoxha, Beljo, Bakrar
Gorica i Dinamo zatvorit će 15. kolo u Turopolju. "Modri" dolaze nakon teškog poraza od Lillea u Europskoj ligi (4-0) te im je samopouzdanje dosta uzdrmano. Gorica je pronašla pravi ritam te je ostvarila dvije pobjede i jedan remi u zadnja tri HNL susreta. Ipak, trener Mario Carević poziva na oprez.
- Dinamo je naravno favorit, morat ćemo biti na vrhuncu svojih mogućnosti da bi nešto tražili protiv njih. Vjerujem u svoje momke i nadam se da ćemo biti na nivou. Imamo se pravo nadati pozitivnom rezultatu. Manjak kvalitete treba nadomjestiti požrtvovnošću, s velikom količinom trke, s ogromnom disciplinom. Mislim da je Dinamo sada drugačiji, duže su skupa, bolje se poznaju. Pitanje je opet tko će početi za "modre". Ne očekujem neke velike promjene, eventualno da će se mijenjati dva igrača u prvih 11 - rekao je Carević.
Komentirao je Carević poraz Dinama.
- Francuska liga je miljama ispred naše, što se tiče intenziteta, tranzicija... Opet bi možda druga utakmica bila da sudac Bakraru nije poništio gol. Takva je utakmica bila, no to me sigurno neće zavarati - rekao je.
Gorica je već pobijedila Dinamo ove sezone i to s 2-1 u sred Maksimira. Momčad Marija carevića tražit će još jedan veliki skalp, a priliku može imati ako Dinamo ostane u nokdaunu zbog europskog poraza. Sve ostaje na momčadi, ali nedostajat će im Iker Pozo, koji ne može igrati zbog kartona, a upravo je on načeo Dinamo u šestom kolu.
Dinamo danas od 18 sati gostuje u Gorici u 15. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.
- Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro - započeo je za Dinamo Plus platformu.
Što vam je veći izazov - fizička priprema momčadi ili psihološka?
- Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu.
Znala vam je Gorica raditi probleme?
- U dobrom je nizu, a svjesni smo i mi smo osjetili koliko mogu biti opasni jer su nas pobijedili na Maksimiru. Želimo se revanširati za taj dvoboj. Igraju dobar, zanimljiv nogomet i moramo biti na maksimumu za pobjedu. Vjerujem da ćemo biti.
Nema Valinčića u Gorici?
- Osim njega nema ni Lisice koji se razbolio, dobio je temperaturu, a nadam se da se do sutra više nitko neće razboljeti - rekao je Kovačević za Dinamo Plus platformu.
Takvo što prošlih sezona smo rijetko kada doživljavali, ali ove sezone, po drugi put, Dinamo će igrati u ponedjeljak. Modri od 18 sati gostuju kod Gorice u 15. kolu HNL-u, čime će ujedno i kompletirati ovo kolo koje je bilo puno iznenađenja. Rijeka je remizirala kod Lokomotive (1-1), a kako je Hajduk drugo kolo u nizu ostao bez pobjede, odnosno uzeo tek bod Varaždinu na Poljudu (1-1), momčad Marija Kovačevića pobjedom će se vratiti na prvo mjesto HNL-a. Time će bar malo isprati gorak okus nakon jako lošeg perioda i posebno nakon teškog poraza od Lillea (4-0) u Europskoj ligi.
Gorica je nekoć 'modrima' bila stalna mušterija, no otkako je na klupu došao Mario Carević, sve se promijenilo. Turopoljska momčad ima dvije pobjede u nizu protiv Dinama, u završnici prošle sezone slavila je 1-0 na svom terenu, a u 6. kolu zadala je Kovačevićevoj momčadi na Maksimiru (2-1) prvi poraz ove sezone. Bila je to ujedno i prva pobjeda Gorice na maksimirskom stadionu.
Može li Carevićeva momčad zadržati sjajan niz protiv Dinama, doznat ćemo danas od 18 sati u Velikoj Gorici, uz prijenos na MAXSportu 1.