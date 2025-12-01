Obavijesti

NEVIDLJIVA UTRKA

Norveška senzacija približila je Dinamo jackpotu od 40 mil. €

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Norveška senzacija približila je Dinamo jackpotu od 40 mil. €
Foto: NTB

Viking je Dinamu dao šansu za Ligu prvaka! Bodo/Glimt ispao, a Dinamo se bori s Rangersima, Kopenhagenom, Olympiacosom i Šahtarom. Dakako, ako postane prvak Hrvatske

Dok su u Maksimiru još analizirali težak poraz od Lillea, sa sjevera Europe stigle su vijesti koje bi mogle utjecati na budućnost zagrebačkog kluba. U dramatičnoj završnici norveškog prvenstva dogodio se rasplet koji "modrima" ide u prilog. Viking je postao prvak, što znači da je opasni Bodo/Glimt ispao iz utrke za izravan plasman u Ligu prvaka, a time Dinamu povećao šanse da se izravno plasira u Ligu prvaka, što donosi oko 40 milijuna eura.

Bodo/Glimt, klub koji je posljednjih godina oduševljavao Europu i nabildao svoj klupski koeficijent na visokih 55.000 bodova, bio je jedan od glavnih konkurenata Dinamu za to jedno "zlatno mjesto". Da je osvojio naslov, bili bi ispred Dinama u redu čekanja za Ligu prvaka. No Viking je u zadnjem kolu na svom su terenu "razmontirao" Valerengu 5-1 i potvrdio titulu nakon duge 34 godine. Bodo/Glimt je također pobijedio protiv Fredrikstada 5-0, ali to mu nije bilo dovoljno. Ostao je kratkih rukava u domaćem prvenstvu, a time automatski ispali iz kalkulacija za izravan plasman putem klupskog koeficijenta.

Prema novom formatu Lige prvaka, jedno mjesto rezervirano je za prvaka države koja nije u samom vrhu Uefine ljestvice (od 11. do 55. mjesta), ali koji ima najbolji klupski koeficijent. Uvjet je, naravno, da osvajač Lige prvaka osigura nastup u tom natjecanju i kroz domaće prvenstvo, što je gotovo uvijek slučaj.

Tko su sada glavni rivali?

Micanjem Norvežana s puta, situacija na tablici "rebalancinga" izgleda nešto bolje po "modre", ali daleko od toga da je posao gotov. Dinamo se trenutno nalazi u skupini klubova koji vrebaju tu poziciju, no ispred njega su i dalje neka teška imena.

Prvi na listi je škotski Rangers koji ima najbolji koeficijent, ali je njegova situacija u domaćem prvenstvu je, blago rečeno, katastrofalna. Hearts mu je pobjegao devet bodova uz utakmicu više, a s obzirom na to da Rangersi zauzimaju tek četvrto mjesto u Škotskoj, šanse da postanu prvaci mjere se u promilima. Ako ne budu prvaci, njihova prednost u koeficijentu ne znači ništa.

Sljedeći na redu je danski Kopenhagen. I on ima bolji koeficijent od Dinama, ali ni njima ne cvjetaju ruže u domaćem prvenstvu. Zaostaje za vodećim Aarhusom također devet bodova, a porazi u zadnjim kolima gurnuo ga je u tešku poziciju. Ipak, danska liga ima doigravanje pa ga se ne smije prerano otpisati, pogotovo jer u Ligi prvaka i dalje popravlja bodovni saldo.

Grci i Ukrajinci najveća prijetnja

Najveća opasnost za "modre" trenutačno dolazi iz Grčke i Ukrajine. Olympiacos u grčkom prvenstvu drži vodeću poziciju ispred PAOK-a i AEK-a. Dinamu bi najviše odgovaralo da prvak Grčke postane bilo tko osim Olympiacosa, koji ima šest pobjeda u nizu u ligi. PAOK je blizu, na dva boda zaostatka, AEK na tri, a upravo bi taj grčki rasplet mogao biti presudan.

Loša vijest stigla je prošlog tjedna iz Ukrajine. Šahtar je pobjedom protiv Shamrocka u Europi, kombinirano s Dinamovim potopom protiv Lillea (0-4), preskočio zagrebački klub na ljestvici koeficijenata. "Rudari" su vodeći u ukrajinskom prvenstvu s bodom prednosti ispred Čerkasija i tri ispred Polissje i, ako zadrže tu formu, a Dinamo ne nadoknadi zaostatak u europskim utakmicama, Ukrajinci bi mogli ugrabiti to mjesto.

Dodatni problem je što Šahtar nastupa u Konferencijskoj ligi, natjecanju gdje je objektivno jači od većine suparnika i može lakše skupljati bodove, dok Dinamo u Europskoj ligi ima znatno teži posao.

Prvi uvjet: Dinamo mora biti prvak

Sve ove kalkulacije, tablice i koeficijenti padaju u vodu ako Dinamo ne ispuni osnovni preduvjet: mora postati prvak Hrvatske. Trenutačna situacija u HNL-u je napeta, Hajduk uz utakmicu više bježi dva boda, a "modri" su i dalje u krizi. Nakon gostovanja kod Gorice u subotu će dočekati upravo Hajduk i ta bi utakmica mogla umnogome usmjeriti borbu za naslov.

Također, Dinamo može popraviti svoj status na ljestvici koeficijenata vlastitim rezultatima. Ostaju mu utakmice protiv Betisa, Midtjyllanda i FCSB-a. Svaka pobjeda, svaki remi donosi bodove koji mogu biti presudni u mrtvoj trci sa Šahtarom i Olympiacosom. Postoji čak i scenarij u kojem bi Dinamo mogao preskočiti konkurente sjajnom europskom sezonom, slično kao 2020/21. kada je dogurali do četvrtfinala Europske lige. No to se u ovom trenutku ipak čini poprilično optimističnom prognozom.

Viking je trijumfom u Norveškoj Dinamu dao vjetar u leđa i eliminirao Bodo/Glimt. Rangersi i Kopenhagen su na koljenima. "Modri" se moraju "potući" u Europi za svaki bod i nadati se da će Olympiacos i Šahtar negdje kiksati. Put do 40 milijuna eura nikad nije bio tako otvoren, ali nitko im ga neće pokloniti.

