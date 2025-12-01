Kek više nije izbornik Slovenije! 'Zvonimir Boban vidi ga kao idealno rješenje za Dinamo...'

Nakon čudesne ere u Rijeci koju je okrunio povijesnom dvostrukom krunom, Matjaž Kek (64) je 2018. godine postao izbornik Slovenije. Cilj mu je bio vratiti reprezentaciju na velika natjecanja, što je i uspio prošle godine kada je sa Slovencima dogurao do osmine finala Europskog prvenstva gdje su na jedanaesterce nesretno ispali od Portugala. No, nakon debakla u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, došlo je vrijeme za rastanak.

Slovenski nogometni savez objavio je kako Kek više nije izbornik njihove reprezentacije. Ugovor mu je istekao 30. studenog, a kako su obje strane odlučile kako ga neće produžiti, došlo je do rastanka nakon sedam godina.

- Dana 30. studenoga istekao je ugovor izborniku Matjažu Keku. Predsjednik Nogometnog saveza Slovenije Radenko Mijatović i izbornik Kek sastali su se i nakon razgovora zaključili da je nakon sedam godina suradnja gotova. Ovom prilikom iskreno zahvaljujemo Matježu Keku na njegovom radu i postignućima, koji će zauvijek biti napisan u povijesti slovenskog nacionalnog tima. Nakon dugo vremena, slovenska nogometna reprezentacija ponovno je bila solidan dio europske nogometne karte i u društvu najboljih reprezentacija. Posebno cijenimo način na koji se reprezentacija povezala s navijačima u ovom razdoblju i zajedno s njima stvorila je nezaboravnu atmosferu na stadionima kod kuće i u Njemačkoj. Sljedeća skupština nacionalnog tima zakazana je za 23. ožujka 2026., tako da ćemo do tada provesti postupak izbora novog izbornika. Želimo Matjažu Keku puno uspjeha na njegovom daljnjem treneru i osobnom putu - objavio je Slovenski nogometni savez.

Velika Gorica: Gorica iznenadila Rijeku, Matjaž Kek podnio ostavku | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kek je ostavio ogroman trag u slovenskoj reprezentaciji. U dva mandata vodio ju je gotovo deset godina, 2010. godine izborio je Svjetsko prvenstvo, a 2024. Europsko prvenstvo. Jedini je izbornik koji ih je odveo na veliko natjecanje, no odlučio je potražiti nove izazove.

A koji će to biti, doznat ćemo uskoro. Nije nikakva tajna da je slovenski stručnjak posljednjih godina bio velika želja Hajduka i Dinama, ali to nikada nije zaživjelo iz jednostavnog razloga. Kek je bio vezan ugovorom i htio ga je odraditi do kraja, a kako mu je on sada istekao, ima mogućnost pregovarati s kim god želi.

Zagreb: Pehar pobjednika hrvatskog prvenstva u rukama nogometaša Rijeke | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jedan od tih klubova mogao bi biti Dinamo. Kako piše slovenski Siol, predsjednik Zvonimir Boban veliki je Kekov fan i htio bi ga dovesti u klub. Poznat je kao trener čvrste ruke, koji ima autoritet i drži disciplinu u momčadi, svi su jednaki i nema iskakanja. To je krasilo sve njegove momčadi, pa i Rijeku s kojom je 2017. godine ispisao najslavnije stranice klupske povijesti, a mnogi smatraju da je upravo to potrebno Dinamu.

Mario Kovačević dobio je podršku čelnika i zasad njegov status nije upitan, no jasno je da neće tako biti dovijeka. Sve ovisi o rezultatima u sljedećem periodu, a ako ne uspije razbuditi momčad koja je u očiglednom padu, dobra vijest za Bobana je da je njegova velika želja opet na tržištu.