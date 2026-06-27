Hajduk u drugom prijateljskom susretu priprema u Sloveniji igra protiv viceprvaka Ukrajine LNZ Cherkasy. Gonzalo Garcia odmah od starta testira nova pojačanja Van Hoorenbeecka i Pajazitija, a Livaja predvodi napad
PRIJATELJSKI DVOBOJ
UŽIVO Hajduk - Čerkasi 0-0: Čvrsta utakmica, obje ekipe žele pobjedu
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27' - Hajduk je napravio dvostruku izmjenu, Acapandie i Van Hoorenbeeck zamijenili su Bamba i Skelin.
14' - Hajduk i LNZ Cherkasy odmah su krenuli čvrsto i organizirano, bez puno ponuđenog prostora. Prvu opasnost složili su Ukrajinci u osmoj minuti kad je Kravchuk ubacio s desne strane, a Mykytyshyn pucao u vanjski dio mreže.
1' - Počeo je susret!
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