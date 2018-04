UŽIVO Prečka spašava Slaven! Fomitschow opasno zaprijetio

KOPIĆ:

Igramo protiv ekipe koja se u prijelaznom roku dodatno pojačala. Igraju u sustavu s tri ili četiri igrača nazad, znam što nas očekuje i pripremiti ćemo se za ovaj susret na najbolji mogući način. U prošloj smo utakmici protiv njih na Poljudu imali 70 posto posjeda, dominirali smo, ali uvijek postoji mogućnost kontranapada iz kojeg su oni došli do bodova. Ipak, u utakmici koja je pred nama očekujem ih u nešto otvorenijoj formaciji. Očekujem jedan jako kvalitetan dvoboj. Ostaje žal za utakmicom s Dinamom, no na nama je da sve to ostavimo iza sebe. Do kraja prvenstva moramo biti na pravoj razini, rekao je trener Hajduka Željko Kopić.