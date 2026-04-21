Osijek i Vukovar će do kraja voditi veliku bitku za ostanak, dok će Varaždin i Rijeka pokušati zadržati treće i četvrto mjesto, a problem je što ovo kolo igraju međusobno. Jako važno kolo je ispred nas
Zahuktava se borba za ostanak, a Europu 'ganja' pet momčadi. Evo što donosi 31. kolo HNL-a
Okruglih 30 kola HNL-a je iza nas te momčadi ulaze u finiš sezone. Još je šest kola do kraja, samo se čudo mora dogoditi da Dinamo ne postane prvak, a najzanimljivija borba vodit će se oko mjesta za Europu. Vukovar je pobjedom u Istri ipak zakomplicirao borbu za ostanak te će biti zanimljivo vidjeti kako će se to rasplesti do kraja i tko će zgrabiti Europu te tko će ostati u ligi. Utakmice 31. kola igraju se u sred tjedna. Dvije utakmice u utorak, a tri u srijedu.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Kolo će otvoriti Lokomotiva i Slaven Belupo u utorak od 16 sati na Maksimiru. Dvoboj pete i šeste momčadi koje imaju jednak broj bodova (37). Pobjeda bi bilo kojoj momčadi donijela nadu za mjesta koja vode u Europu jer im treći Varaždin bježi sedam bodova, a četvrta Rijeka pet. U igri je još 18 bodova i obje momčadi mogu se nadati da će se netko "poskliznuti" te da dođu do Europe, pogotovo jer Varaždin i Rijeka igraju međusobno. Poraz Rijeke ili Varaždina jako bi zakomplicirao borbu za europska natjecanja.
Druga utakmica dana igra se na Poljudu s početkom u 18.45. Drugoplasirani Hajduk dočekuje Osijek kojem se zadnji Vukovar opet približio te mu treba pozitivan rezultat. Hajduk je nakon četiri pobjede za redom igrao neriješeno protiv Slavena (2-2), ali Splićani su gotovo pa sigurni na drugom mjestu (i za Europu) jer imaju 14 bodova više od Varaždina, a za stići Dinamo ostala je još samo nada i matematika. Osijek (28) ima četiri boda više od Vukovara i pobjeda na Poljudu bila bi nevjerojatan vjetar u leđa Radotićevoj momčadi da ostane u ligi. Poraz bi značio velike probleme, pogotovo ako Vukovar dođe do pobjede.
Srijedu otvaraju Vukovar i Gorica u 15.30 na Gradskom vrtu. Vukovarcima je pobjeda imperativ ako se želi spasiti od ispadanja, a velika pobjeda protiv Istre donijela je samopouzdanje. Ako Osijek izgubi na Poljudu, nema sumnje da će Vukovar jurnuti po tri boda kako bi došao na samo bod zaostatka. Osijek i Vukovar igraju u 33. kolu međusobno i to bi moglo odlučiti tko ostaje, a tko ispada. Gorica je relativno sigurna na osmoj poziciji, ali pobjedom bi pobjegla Vukovaru na 11 bodova prednosti, što bi praktički značilo da je sigurna za ostanak.
Najzanimljivija utakmica 31. kola bit će u "baroknom gradu" gdje Varaždin dočekuje Rijeku. Izravan dvoboj za treće mjesto i bijeg ostalim pratiteljima koji love Europu (Lokomotiva, Slaven, Istra). Rijeka može do Europe preko Kupa, ali se želi osigurati na trećem i četvrtom mjestu ako izgubi u finalu. Varaždinu bi pobjeda puno pomogla u osiguravanju Europe jer bi dodatno pobjegao od pete pozicije. Varaždin do kraja ima još i Dinamo i Hajduk te bi mu trijumf protiv Rijeke dao dobru zalihu bodova, pogotovo ako netko od pratitelja kiksa.
Istra i Dinamo zatvaraju kolo na Aldo Drosini u 20.15. Zagrebačka momčad je šampanjac stavila na hlađenje te samo treba potvrditi naslov. Ima 10 bodova prednost nad Hajdukom, šest je kola do kraja i teško da se tu nešto može promijeniti, ali svakako da koncentracije treba biti u finišu kako bi trofej stigao u Maksimir. Istra je u lošoj formi, smijenila je trenera, a na tablici je sedma. Ima šest bodova manje od četvrte Rijeke i osam od trećeg Varaždina te je matematički i dalje u igri za Europu. Za to mora početi pobjeđivati i nadati se da će ostali kiksati, ali taj scenarij je teško ostvariv s obzirom na formu u kojoj se nalazi.
