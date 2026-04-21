OPET ISTA OZLJEDA

Kakav pehist: Anton Matković opet potrgao ligamente koljena

Piše Petar Božičević,
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Anton Matković (20) trebao je biti velika zvijezda i nositelj igre Osijeka, ali ozljede su mu značajno usporile karijeru. Prošle je godine zbog puknuća ligamenata na desnom koljenu pauzirao gotovo devet mjeseci, a sada mu se protiv Varaždina dogodilo isto, samo na lijevom koljenu, prenosi Germanijak.

Čeka ga operacija i duga pauza, a ova je sezona sigurno za Matkovića završena. Trebala je ovo biti sezona povratka s dugotrajne lanjske ozljede, ali sada je ofenzivac Osijeka ponovno van stroja. 

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ove je sezone za "bijelo-plave" nastupio 18 puta i zabio jedan gol te jedan namjestio, a ugovor ga s klubom veže do ljeta 2027. Prema Transfermarktu vrijedi čak tri milijuna eura, a nije tajna da ga je Dinamo želio dovesti u svoje redove.

Ipak, za očekivati da će mu tržišna vrijednost pasti zbog nove ozljede, a početkom veljače je bivši sportski direktor Osijeka potvrdio da je klub odbio ponudu za ofenzivca. 

- Istina je da smo dobili službenu ponudu Dinama za Antona Matkovića, koju smo odbili. Naš je plan zadržati ga do ljeta, a onda ćemo vidjeti kako će se kretati stvari na tržištu - govorio je Alen Petrović prije dva mjeseca. 

