Novo Hajdukovo pojačanje je otkrilo: Kad me nazvao Rakitić, to je bilo to! Uzeo sam mu i broj

Hajduk je dan kasnije nego što je prvotno bilo plarnirano zbog velike oluje u Splitu na Poljudu predstavio prva dva pojačanja za novu sezonu, nekadašnje igrače Lokomotive i Gorice Frana Karačića i Adriona Pajazitija. Uz njih je na presici bio i novi sportski direktor Goran Vučević.

Pokretanje videa... 00:12 Hajduk predstavio Frana Karačića i Adriona Pajazitija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Vučević: Dobili su stimulativne ugovore

- Dobrodošli u klub velike povijesti i najboljih navijača, imat ćete čast braniti boje kluba koje imaju veliku težinu i vrijednost, nadam se da ćete to napraviti na obostrano zadovoljstvo, sve što želimo. Došli su igrači koje nam po profilu najviše odgovaraju, uz dogovoru s trenerom uspjeli smo dovesti nove igrače i vjerujemo da će dati sve što od njih očekujemo. Ponudili smo im stimulativne ugovore, oni su igrači koji su nam bili blizu, uvjereni smo da će nam dati što se od njih traži - rekao je Vučević.

Dinamo je ponudio pomoć Hajduku, kako to komentirate?

- U kontaktu sam sa Zvonimirom Bobanom. Dinamo je naš najveći rival i tako će ostati, mi moramo surađivati kako bi hrvatski nogomet dobio na vrijednosti. Lijepa je gesta kad ti netko želi pomoći.

Kakva je situacija sa Sigurom?

- On je igrač Hajduka pod ugovorom, kad dođe vrijeme sve ćete znati.

Koliko još ima upražnjenih pozicija?

- Gledamo u pravcu da momčad bude u balansu, da bi izgledala što bolje, u skladu s trenerovim zamislima. Ova dva igrača su nam trebala, tražimo igrače koji su po profilu odgovarajući treneru. Najvažnije je da su igrači fokusirani na ovo što je ispred njih,. Ne želimo igrače koji su u komfornoj zoni, koji čekaju neki bljesak. Imali smo momčad kojoj je trebalo brzine i kvalitete, koja je mogla jače naprijed i vraćati se natrag i tako razmišljamo.

Što se očekuje od Rakitića?

- On je počeo s poslom, bili smo imenovani da vodimo kao sportski i tehnički direktor klub. On je uključen, aktivan je od prvoga dana, njegova uloga je jasna, on je moj prvi asistent, bitna figura kluba koja će pomoći najviše u segmentu sportske politike kluba. Odlično poznaje svlačionicu, pomoći će da sve bude brže i jako je bitan za klub. Radi na puno bitnih stvari, puno je toga što bismo željeli završiti što prije, da imamo konkretniju sliku momčadi.

Kakva je situacija s Ivicom Ivušićem?

- Radimo na pojačavanju momčadi, kad dođe vrijeme saznat ćete sve.

U kakvom su stanju tereni nakon nevremena?

Vidjet ćemo. Popravljaju se pomoćni tereni, nadamo se da će i stadion biti spreman za prvu utakmicu.

Kako ste se razišli s Borom Primorcem?

- Razgovarali smo, mi se uvažavamo, često smo bili u kontaktu. On je svjestan da je došlo do promjena, vala novih ljudi i to je pozitivno primio. On je legenda i uvijek će imati otvorena vrata.

Pajaziti: Od djetinjstva znam kakav je ovo klub

- Velika je čast biti u ovako velikom klubu. Jučer sam upoznao trenera i momčad, nadam se da ćemo nastaviti svi skupa raditi za dobrobit kluba. Svjestan sam koliki je ovo klub,. Gdje god dođeš svi govore o klubu, grafiti su svuda po gradu. Moja obitelj je iz Kosova i Albanije, znam od djetinjstva kakav je ovo klub i ponosan sam što ću dobiti priliku igrati u Hajduku - rekao je Pajaziti, koji je govorio na engleskom uz dojmljiv britanski naglasak, što i ne čudi s obzirom na to da je rođen i odrastao u Londonu.

Zabijali ste Hajduku, možete li to ponavljati protivnicima u dresu Hajduka?

- Dat ću sve od sebe.

Jeste li svjesni u kakav ste klub došli i kakva očekivanja imate?

- Novi trener radi novu momčad. Nemam pritiska, imam povjerenja, ovo je veliki klub. Bude li previše pritiska, a ne uživaš, onda je to problem.

Dojmovi o momčadi i treneru Garciji?

- Jučer je bio prvi trening, da se adaptiramo, pričao sam s trenerom prije potpisa, gledao sam lani kako igra i što se traži. Disciplina u igri... Lani sam imao puno slobodniju igru... Sad ću imati zadatke.

Je li vas nazvao Rakitić?

- Zvao me par puta, pričali smo i za vrijeme utakmice kad sam igrao, davao mi je poztitivne misli, govorio da me cijeni, kad su me on i Goran zvali, to je bilo to. Gledao sam ga u Barceloni, bila je čast da me takav igrač nazove i broj sam uzeo od njega. Vrlo sam uzbuđen.

Karačić: Želja mi se ostvarila

- Moja želja je bila da dođem u Hajduk, ostvarilo mi se to, jedva čekam da nastavimo raditi skupa - rekao je Fran Karačić.

Zabili ste krasan gol na Poljudu u dresu Lokomotive, možete li nastaviti?

- Zato sam došao, maksimalno pomoći i zabiti što više takvih.

Jeste li pričali s bivšim suigračima o Hajduku i Splitu i što su vam rekli?

- S Krovinovićem i Uremovićem sam bio u kontaktu, svjestan sam pritiska i to što sam tu dovoljno govori.

Kakav je vaš dojam oko trenera Garcije?

- Lani je došao u Istru, igrao sam protiv njega, pratim HNL i emisije, shvatio sam zamisli. Ali nakon razgovora jučer i u budućnosti saznat ćemo struktruru igre...