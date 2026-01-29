Obavijesti

NEMOGUĆA MISIJA

Kako do ulaznica za polufinale? Nikako! EHF ima čudnu politiku, a crno tržište zbog toga divlja

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Malmo: Navijači Hrvatske i Mađarske na rukometnoj utakmici EHF prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog ogromne potražnje, cijene na crnom tržištu dosegle su astronomske iznose. Ulaznice koje su u službenoj prodaji koštale od 26 do 240 eura, sada se preprodaju za vrtoglavih 600 do 800 eura

Admiral

Dan uoči velikog polufinala Europskog prvenstva protiv Njemačke (17.45), euforiju koja je zahvatila Hrvatsku zamijenili su nevjerica i ogromna frustracija.

2026 European Handball Championship, Day 14, Croatia - Hungary, Malmö, Sweden - 28 Jan 2026 2026 European Handball Championship, Day 14, Croatia - Hungary, Malmö, Sweden - 28 Jan 2026
Foto: Jozo Čabraja/Kolektiff Images

Dok se naši rukometaši pripremaju za borbu za medalje u danskom Herningu, tisuće hrvatskih navijača pokušava doći do ulaznice za polufinale. U velikom broju podržali su naše reprezentativce u Malmöu na putu do polufinala, ali nažalost, neće svi moći do karte za završnicu Eura.

Doći do dragocjenog papirića postalo je nemoguća misija, a glavni uzrok problema leži u kontroverznoj politici prodaje Europske rukometne federacije (EHF), koja je većinu karata rasprodala mjesecima, pa i godinu dana prije početka samog natjecanja.

Ključ problema leži u činjenici da su paketi za takozvani "Final Weekend", koji obuhvaćaju obje polufinalne utakmice te dvoboje za medalje, pušteni u prodaju još u veljači 2025. godine. Kako se završnica turnira igra u Danskoj, jednoj od rukometnih velesila, ne čudi da je golem dio tih ulaznica odmah razgrabljen od strane domaćih navijača, koji su s punim pravom očekivali da će se njihova reprezentacija naći u borbi za odličja. Iako Danska doista jest u polufinalu, gdje igra protiv Islanda, ovakav model prodaje ostavio je navijače ostalih triju reprezentacija, Hrvatske, Njemačke i Islanda, u nezavidnoj i praktički bezizlaznoj situaciji.

Malmo: Navijači na tribinama prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Navijači na tribinama prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na službenim stranicama za prodaju ulaznica, tickets.eurohandball.com, već mjesecima stoji poruka "Trenutno nedostupno" (Currently not available). Još prije godinu dana iz EHF-a su objavili kako je za finale ostao tek manji broj stajaćih mjesta, koja su u međuvremenu također planula. 

Za razliku od nogometnih natjecanja pod okriljem Fife ili Uefe, gdje savezi zemalja sudionica završnice dobivaju značajan kontingent ulaznica (nerijetko i do 20 posto kapaciteta stadiona), EHF-ova je praksa potpuno drugačija. Njihov je primarni cilj osigurati punu dvoranu bez obzira na to tko u njoj igrao, zbog čega se nacionalnim savezima polufinalista, uključujući i Hrvatski rukometni savez, dodjeljuje tek simboličan broj ulaznica. Ta brojka najčešće se kreće oko stotinu do dvije stotine ulaznica, što bude raspodijeljeno na HRS i obitelji igrača. 

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Znate da su Hrvati majstori za snalaženje kada su ovakve stvari u pitanju i gotovo je sigurno da ćemo vidjeti 'kvadratiće' u Jyske Bank Boxen areni, ali pitanje je u kolikom broju. Očekuje se kako bi u Herning moglo doći oko tri tisuće Hrvata.  Većina njih stiže iz Njemačke, Švedske i same Danske, gdje živi brojna hrvatska dijaspora, a oko tisuću i petsto najvjernijih navijača na put je krenulo i iz Hrvatske, nadajući se čudu i pronalasku karte na licu mjesta.

Zbog ogromne potražnje, cijene na crnom tržištu dosegle su astronomske iznose. Ulaznice koje su u službenoj prodaji koštale od 26 do 240 eura, sada se preprodaju za vrtoglavih 600 do 800 eura. EHF strogo zabranjuje preprodaju izvan ovlaštenih platformi, a proces dodatno otežava i potpuna digitalizacija ulaznica, koja komplicira njihov prijenos s jedne osobe na drugu. Organizatori su čak izdali upozorenje navijačima bez osigurane karte da ne putuju u Herning, jer su svi kapaciteti u gradu i oko dvorane popunjeni.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
