Kako do ulaznica za polufinale? Nikako! EHF ima čudnu politiku, a crno tržište zbog toga divlja

Dan uoči velikog polufinala Europskog prvenstva protiv Njemačke (17.45), euforiju koja je zahvatila Hrvatsku zamijenili su nevjerica i ogromna frustracija.

Dok se naši rukometaši pripremaju za borbu za medalje u danskom Herningu, tisuće hrvatskih navijača pokušava doći do ulaznice za polufinale. U velikom broju podržali su naše reprezentativce u Malmöu na putu do polufinala, ali nažalost, neće svi moći do karte za završnicu Eura.

Pokretanje videa... 01:29 Rambo iz Ljubuškog i slomljene ruke igra za Hrvatsku: 'Dnevno sam pješačio i šest kilometara' | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Doći do dragocjenog papirića postalo je nemoguća misija, a glavni uzrok problema leži u kontroverznoj politici prodaje Europske rukometne federacije (EHF), koja je većinu karata rasprodala mjesecima, pa i godinu dana prije početka samog natjecanja.

Ključ problema leži u činjenici da su paketi za takozvani "Final Weekend", koji obuhvaćaju obje polufinalne utakmice te dvoboje za medalje, pušteni u prodaju još u veljači 2025. godine. Kako se završnica turnira igra u Danskoj, jednoj od rukometnih velesila, ne čudi da je golem dio tih ulaznica odmah razgrabljen od strane domaćih navijača, koji su s punim pravom očekivali da će se njihova reprezentacija naći u borbi za odličja. Iako Danska doista jest u polufinalu, gdje igra protiv Islanda, ovakav model prodaje ostavio je navijače ostalih triju reprezentacija, Hrvatske, Njemačke i Islanda, u nezavidnoj i praktički bezizlaznoj situaciji.

Malmo: Navijači na tribinama prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na službenim stranicama za prodaju ulaznica, tickets.eurohandball.com, već mjesecima stoji poruka "Trenutno nedostupno" (Currently not available). Još prije godinu dana iz EHF-a su objavili kako je za finale ostao tek manji broj stajaćih mjesta, koja su u međuvremenu također planula.

Za razliku od nogometnih natjecanja pod okriljem Fife ili Uefe, gdje savezi zemalja sudionica završnice dobivaju značajan kontingent ulaznica (nerijetko i do 20 posto kapaciteta stadiona), EHF-ova je praksa potpuno drugačija. Njihov je primarni cilj osigurati punu dvoranu bez obzira na to tko u njoj igrao, zbog čega se nacionalnim savezima polufinalista, uključujući i Hrvatski rukometni savez, dodjeljuje tek simboličan broj ulaznica. Ta brojka najčešće se kreće oko stotinu do dvije stotine ulaznica, što bude raspodijeljeno na HRS i obitelji igrača.

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Znate da su Hrvati majstori za snalaženje kada su ovakve stvari u pitanju i gotovo je sigurno da ćemo vidjeti 'kvadratiće' u Jyske Bank Boxen areni, ali pitanje je u kolikom broju. Očekuje se kako bi u Herning moglo doći oko tri tisuće Hrvata. Većina njih stiže iz Njemačke, Švedske i same Danske, gdje živi brojna hrvatska dijaspora, a oko tisuću i petsto najvjernijih navijača na put je krenulo i iz Hrvatske, nadajući se čudu i pronalasku karte na licu mjesta.

Zbog ogromne potražnje, cijene na crnom tržištu dosegle su astronomske iznose. Ulaznice koje su u službenoj prodaji koštale od 26 do 240 eura, sada se preprodaju za vrtoglavih 600 do 800 eura. EHF strogo zabranjuje preprodaju izvan ovlaštenih platformi, a proces dodatno otežava i potpuna digitalizacija ulaznica, koja komplicira njihov prijenos s jedne osobe na drugu. Organizatori su čak izdali upozorenje navijačima bez osigurane karte da ne putuju u Herning, jer su svi kapaciteti u gradu i oko dvorane popunjeni.