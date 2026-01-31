UŽIVO Hrvatska - Armenija 2-0: Jure naši prema polufinalu! Vukmir zabio sa svoje polovice

12'

Lima ide "kao brzi vlak" i zamalo je zabio. Projurio je pored svog čuvara, ali je golman uspio obraniti i izbaciti u korner. Hrvatska je sada uzela i posjed i sve više prijeti, Armenija kao da se "ispuhala" nakon dobrih osam minuta.

Iz kornera je visoka lopta došla do Lime koji je pucao iz voleja, ali je radio blok Armenije.