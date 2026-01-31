Nakon što je Hrvatska prošla skupinu sa Latvijom, Francuskom i Gruzijom, u četvrtfinalu ju čeka Armenija koja je završila prva u skupini B, ispred Ukrajine, Litve i Češke. Prijenos je na Voyu
UŽIVO Hrvatska - Armenija 2-0: Jure naši prema polufinalu! Vukmir zabio sa svoje polovice
Štetaa! Sekulić je puno jači od igrača Armenije, sjajno se zagradio pa pucao iz okreta. Golman je obranio, a Hrvatska ni iz odbijanca nije uspjela zabiti. Natsavlja se pritisak naših igrača.
Lima ide "kao brzi vlak" i zamalo je zabio. Projurio je pored svog čuvara, ali je golman uspio obraniti i izbaciti u korner. Hrvatska je sada uzela i posjed i sve više prijeti, Armenija kao da se "ispuhala" nakon dobrih osam minuta.
Iz kornera je visoka lopta došla do Lime koji je pucao iz voleja, ali je radio blok Armenije.
Golman Piplica sjajno je izletio i pokupio loptu pa krenuo prema golu Armenije. Nastala je opasna situacija, ali Hrvatska nije uputila udarac. Došla je dlopta do Perića koji je lomio čuvara, ali je pucao u blok.
Dobro kombiniraju naši kroz sredinu. Jurlina je dobio loptu, namjestio se i opalio iz daljine, ali ide pored gola.
Sanosyan je pobjegao našoj obrani, ali puca pored gola. Armenija je imala svoje šanse, ali je očito da je Hrvatska kvalitetnija i zasluženo vodi u četvrtfinalu.