Lima je naš futsalski Eduardo: 'Osječki sam zet i zaljubio sam se u čobanac i kobasice...

Nakon dva remija, s Francuzima i Gruzijcima, siguran sam da prolazimo dalje. U oba susreta bili smo bolji i trebali smo pobijediti. Sad nas čeka odlučujuća utakmica, protiv domaćina Latvije, uvjeren sam da ćemo pobijediti i proći u četvrtfinale, kaže nam hrvatski futsal reprezentativac brazilskih korijena Vitor Hugo de Lima da Silva (29), odnosno Lima, kako ga svi zovu.

