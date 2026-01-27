Lima je naš futsalski Eduardo: 'Osječki sam zet i zaljubio sam se u čobanac i kobasice...

Obavijesti

Hrvatska za četvrtfinale EP-a u srijedu od 16.30 igra protiv Latvije, a Brazilac Vitor Lima, odnedavno novi hrvatski reprezentativac, je naš najveći adut

Nakon dva remija, s Francuzima i Gruzijcima, siguran sam da prolazimo dalje. U oba susreta bili smo bolji i trebali smo pobijediti. Sad nas čeka odlučujuća utakmica, protiv domaćina Latvije, uvjeren sam da ćemo pobijediti i proći u četvrtfinale, kaže nam hrvatski futsal reprezentativac brazilskih korijena Vitor Hugo de Lima da Silva (29), odnosno Lima, kako ga svi zovu.

