HRVATSKA - LATVIJA 4-1 Jurlina je fantastično zabio nakon solo-akcije, Lima poslije gol ljubio hrvatski grb na dresu. A za plasman među četiri najbolje europske momčad treba svladati Armeniju...
Perić dominirao protiv Latvije, Hrvatska ispunila cilj na Euru! Polufinale više nije samo san
Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je cilj, plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića su u trećoj utakmici skupine s 4-1 (zabijali Jurlina, Perić, Lima i Mataja) svladali domaćina Latviju, plasirali se među osam najboljih momčadi "starog kontinenta". I tu ne misle stati, u četvrtfinalu ih čeka Armenija.
Hrvatska je od prve minute zagospodarila terenom, ali baš kao protiv Gruzije, prvi su poveli naši suparnici. I to opet po starom principu, iz prvog udarca prema hrvatskim vratima. Gudasić je nakon prekida domaćina "zapeo" u bloku, a najbolji latvijski igrač Tarakanovs matirao nemoćnog vratara Piplicu.
Naša futsalska vrsta očito ima problema protiv defanzivno orijentiranih momčadi, kao što su "mini-vatreni" dugo lomili otpor Gruzije, tako su imali problema i sa srčanim Latvijcima. Još jednom reprezentacijom koja im tehničkim kvalitetama nije mogla parirati. Ali izostala je bolja realizacija. Ili bi sve već bilo gotovo u prvom dijelu.
Dobre su prilike promašivali Sekulić, Perić, Jelovčić, Mataja, Lima, Kustura, Kuraj..., praktički svi naši igrači, ali je krajem prvoga dijela lijepo nakon solo-akcije pogodio Josip Jurlina. I vratio Hrvatskoj nadu, olakšao sebi i suigračima ulazak u drugo poluvrijeme. Koje je opet bilo - jednosmjerna utakmica.
Latvija se iskazala borbenošću, domaćini su se "bacali na glavu", ali kvaliteta je vidno bila na strani Hrvatske. I individualna i kolektivna. Ante Piplica i Luka Perić su sjajnom kombinacijom kreirali preokret, naš je vratar rukom pronašao hrvatskog sidruna koji je lijepo primio loptu prsima, iz okreta zabio za 2-1.
Naši dečki ni tu nisu stali, nizali su se opasni napadi pred domaćim golom, a utakmicu je u 31. minuti prelomio sjajni Lima. Opet je sjajni Perić navukao dva suparnička igrača, proigrao našeg Brazilca koji dribla vratara, te pogađa za 3-1. I onda ponosno ljudi hrvatski grb. Latvijci su odmah zaigrali s igračem u polju, a Hrvatska već u 34. minuti došla do petog akumuliranog prekršaja.
Domaća je vrsta s igračem više uspostavila posjed lopte, plela igru na našoj polovici, ali i puno griješila. Jelovčić je prvi dobio priliku sa svoje polovice gađati prazna vrata, ali neuspješno. Mataja je koji napad kasnije u istoj situaciji bio puno uspješniji, presjekao je loptu opasnom Tarakanovsu, zabio za 4-1 i veliko slavlje na hrvatskoj klupi.
Hrvatska je napravila sjajan posao plasmanom u četvrtfinale, ali s obzirom na suparnike u skupini (moćna Francuska, te Gruzija i Latvija) to smo i očekivali. A sad ih čeka nokaut faza, prvo dvoboj s Armenijom. Vjerojatno najboljim izborom za plasman među četiri najbolje momčadi u Europi. Polufinale, koje bi onda igrali u Sloveniji, više nije samo san.
