Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTAR

Perić dominirao protiv Latvije, Hrvatska ispunila cilj na Euru! Polufinale više nije samo san

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Perić dominirao protiv Latvije, Hrvatska ispunila cilj na Euru! Polufinale više nije samo san
Foto: Profimedia

HRVATSKA - LATVIJA 4-1 Jurlina je fantastično zabio nakon solo-akcije, Lima poslije gol ljubio hrvatski grb na dresu. A za plasman među četiri najbolje europske momčad treba svladati Armeniju...

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je cilj, plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića su u trećoj utakmici skupine s 4-1 (zabijali Jurlina, Perić, Lima i Mataja) svladali domaćina Latviju, plasirali se među osam najboljih momčadi "starog kontinenta". I tu ne misle stati, u četvrtfinalu ih čeka Armenija.

Pokretanje videa...

Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije 00:47
Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije | Video: HNS

Hrvatska je od prve minute zagospodarila terenom, ali baš kao protiv Gruzije, prvi su poveli naši suparnici. I to opet po starom principu, iz prvog udarca prema hrvatskim vratima. Gudasić je nakon prekida domaćina "zapeo" u bloku, a najbolji latvijski igrač Tarakanovs matirao nemoćnog vratara Piplicu.

BRAVO, NAŠI! Latvija - Hrvatska 1-4: Futsalaši nakon 12 godina u četvrtfinalu!
Latvija - Hrvatska 1-4: Futsalaši nakon 12 godina u četvrtfinalu!

Naša futsalska vrsta očito ima problema protiv defanzivno orijentiranih momčadi, kao što su "mini-vatreni" dugo lomili otpor Gruzije, tako su imali problema i sa srčanim Latvijcima. Još jednom reprezentacijom koja im tehničkim kvalitetama nije mogla parirati. Ali izostala je bolja realizacija. Ili bi sve već bilo gotovo u prvom dijelu.

NAJBOLJI HRVATSKI FUTSALAŠ Lima je naš futsalski Eduardo: 'Osječki sam zet i zaljubio sam se u čobanac i kobasice...
Lima je naš futsalski Eduardo: 'Osječki sam zet i zaljubio sam se u čobanac i kobasice...

Dobre su prilike promašivali Sekulić, Perić, Jelovčić, Mataja, Lima, Kustura, Kuraj..., praktički svi naši igrači, ali je krajem prvoga dijela lijepo nakon solo-akcije pogodio Josip Jurlina. I vratio Hrvatskoj nadu, olakšao sebi i suigračima ulazak u drugo poluvrijeme. Koje je opet bilo - jednosmjerna utakmica.

Susret Hrvatske i Francuske u okviru Elitnog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2024
Susret Hrvatske i Francuske u okviru Elitnog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2024 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Latvija se iskazala borbenošću, domaćini su se "bacali na glavu", ali kvaliteta je vidno bila na strani Hrvatske. I individualna i kolektivna. Ante Piplica i Luka Perić su sjajnom kombinacijom kreirali preokret, naš je vratar rukom pronašao hrvatskog sidruna koji je lijepo primio loptu prsima, iz okreta zabio za 2-1.

Naši dečki ni tu nisu stali, nizali su se opasni napadi pred domaćim golom, a utakmicu je u 31. minuti prelomio sjajni Lima. Opet je sjajni Perić navukao dva suparnička igrača, proigrao našeg Brazilca koji dribla vratara, te pogađa za 3-1. I onda ponosno ljudi hrvatski grb. Latvijci su odmah zaigrali s igračem u polju, a Hrvatska već u 34. minuti došla do petog akumuliranog prekršaja.

PRAVA DRAMA Hrvatska - Gruzija 2-2: Hrvate zaustavio 'Superman', uzeli bod s čak 60 udaraca prema golu!
Hrvatska - Gruzija 2-2: Hrvate zaustavio 'Superman', uzeli bod s čak 60 udaraca prema golu!

Domaća je vrsta s igračem više uspostavila posjed lopte, plela igru na našoj polovici, ali i puno griješila. Jelovčić je prvi dobio priliku sa svoje polovice gađati prazna vrata, ali neuspješno. Mataja je koji napad kasnije u istoj situaciji bio puno uspješniji, presjekao je loptu opasnom Tarakanovsu, zabio za 4-1 i veliko slavlje na hrvatskoj klupi.

Hrvatska je napravila sjajan posao plasmanom u četvrtfinale, ali s obzirom na suparnike u skupini (moćna Francuska, te Gruzija i Latvija) to smo i očekivali. A sad ih čeka nokaut faza, prvo dvoboj s Armenijom. Vjerojatno najboljim izborom za plasman među četiri najbolje momčadi u Europi. Polufinale, koje bi onda igrali u Sloveniji, više nije samo san.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026