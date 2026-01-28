Perić dominirao protiv Latvije, Hrvatska ispunila cilj na Euru! Polufinale više nije samo san

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je cilj, plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića su u trećoj utakmici skupine s 4-1 (zabijali Jurlina, Perić, Lima i Mataja) svladali domaćina Latviju, plasirali se među osam najboljih momčadi "starog kontinenta". I tu ne misle stati, u četvrtfinalu ih čeka Armenija.

Hrvatska je od prve minute zagospodarila terenom, ali baš kao protiv Gruzije, prvi su poveli naši suparnici. I to opet po starom principu, iz prvog udarca prema hrvatskim vratima. Gudasić je nakon prekida domaćina "zapeo" u bloku, a najbolji latvijski igrač Tarakanovs matirao nemoćnog vratara Piplicu.

Naša futsalska vrsta očito ima problema protiv defanzivno orijentiranih momčadi, kao što su "mini-vatreni" dugo lomili otpor Gruzije, tako su imali problema i sa srčanim Latvijcima. Još jednom reprezentacijom koja im tehničkim kvalitetama nije mogla parirati. Ali izostala je bolja realizacija. Ili bi sve već bilo gotovo u prvom dijelu.

Dobre su prilike promašivali Sekulić, Perić, Jelovčić, Mataja, Lima, Kustura, Kuraj..., praktički svi naši igrači, ali je krajem prvoga dijela lijepo nakon solo-akcije pogodio Josip Jurlina. I vratio Hrvatskoj nadu, olakšao sebi i suigračima ulazak u drugo poluvrijeme. Koje je opet bilo - jednosmjerna utakmica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Latvija se iskazala borbenošću, domaćini su se "bacali na glavu", ali kvaliteta je vidno bila na strani Hrvatske. I individualna i kolektivna. Ante Piplica i Luka Perić su sjajnom kombinacijom kreirali preokret, naš je vratar rukom pronašao hrvatskog sidruna koji je lijepo primio loptu prsima, iz okreta zabio za 2-1.

Naši dečki ni tu nisu stali, nizali su se opasni napadi pred domaćim golom, a utakmicu je u 31. minuti prelomio sjajni Lima. Opet je sjajni Perić navukao dva suparnička igrača, proigrao našeg Brazilca koji dribla vratara, te pogađa za 3-1. I onda ponosno ljudi hrvatski grb. Latvijci su odmah zaigrali s igračem u polju, a Hrvatska već u 34. minuti došla do petog akumuliranog prekršaja.

Domaća je vrsta s igračem više uspostavila posjed lopte, plela igru na našoj polovici, ali i puno griješila. Jelovčić je prvi dobio priliku sa svoje polovice gađati prazna vrata, ali neuspješno. Mataja je koji napad kasnije u istoj situaciji bio puno uspješniji, presjekao je loptu opasnom Tarakanovsu, zabio za 4-1 i veliko slavlje na hrvatskoj klupi.

Hrvatska je napravila sjajan posao plasmanom u četvrtfinale, ali s obzirom na suparnike u skupini (moćna Francuska, te Gruzija i Latvija) to smo i očekivali. A sad ih čeka nokaut faza, prvo dvoboj s Armenijom. Vjerojatno najboljim izborom za plasman među četiri najbolje momčadi u Europi. Polufinale, koje bi onda igrali u Sloveniji, više nije samo san.