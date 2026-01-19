UŽIVO Hrvatska - Nizozemska: Izbornik Sigurdsson napravio neočekivane promjene u ekipi

NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra drugu utakmicu na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Izabranici Dagura Sigurdssona otvorili su turnir pobjedom protiv Gruzije (32-29). Riječ je o rezultatu koji ne odražava realni omjer snaga na toj utakmici. Mnoge navijače reprezentacija je zabrinula slabom predstavom protiv autsajdera, koji su nam napravili ogromne probleme i u jednom trenutku vodili sa šest razlike.

Ipak, pobjeda, kakva god bila, je tu i uspješno smo krenuli u prvenstvo. Danas nas čeka utakmica protiv Nizozemske, drugog najtežeg protivnika u našoj skupini. Riječ je o momčadi koja je vrlo dinamična, a u prvom kolu izgubila je od domaćina Švedske 36-31.

Dobar dio utakmice nisu mogli računati na najboljeg igrača i playmakera PSG-a, omalenog Lucasa Steinsa, koji je zbog oštrog prekršaja i zaustavljanja kontre dobio izravni crveni karton. Kako ipak nije dobio plavi karton, imat će priliku igrati protiv Hrvatske. Njegovo odsustvo bio bi novi težak udarac, s obzirom na to da je Nizozemska na prvenstvo stigla oslabljena. Najbolji igrač Kay Smits zbog opreza preskače turnir, a otpao je i prvi golman Bart Ravensbergen, pa će među vratnice vjerojatno mladi Matthias Dorgelo.

Od kolovoza 2022. Nizozemce vodi Šveđanin Staffan Olsson. U tom razdoblju Hrvatska je s njima remizirala na Europskom prvenstvu (28-28), potom doživjela poraz u gostima u kvalifikacijama za Euro 2024. (32-27), a u Osijeku ponovno odigrala neriješeno (25-25). Hrvatska je protiv Nizozemske dosad igrala sedam puta i slavila u prva četiri susreta. U posljednja tri ostala je bez pobjede, pa danas želi prekinuti tu seriju i izboriti plasman u drugi krug.

Utakmica je na rasporedu u 18 sati, a izravni prijenos možete pratiti na RTL-u.