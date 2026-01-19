Hrvatski rukometni savez nije odgovoran za puštanje Thompsonove pjesme na utakmici protiv Gruzije, iako ju je EHF zabranio! Sve oči sada su usmjerene na susret s Nizozemskom
Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'
Hrvatski rukometni savez odgovorio je za 24sata na službeni upit oko situacije na utakmici između Hrvatske i Gruzije u subotu u Malmö Areni. Švedski portal Aftonbladet objavio je kako je EHF odlučio kako je izvođenje pjesme Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona zabranjeno, ali kako je, pod pritiskom Hrvata, pjesma ipak puštena te da to ubuduće neće biti slučaj.
Pokretanje videa...
"Poštovani predstavnici medija, nastavno na brojne upite, Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije informiran tko je i kako sastavljao "play listu" glazbe za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti ima kompetencija za to. Animiranje gledatelja u dvorani za Europsku rukometnu federaciju (EHF) radi profesionalna kompanija Hey there people. Sva naša koncentracija usmjerena je na današnji susret s Nizozemskom", kažu iz HRS-a.
Aftonbladet piše kako se radi o "kontroverznoj osobi na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi navodno odnose na hrvatske ratne zločine". Pišu i kako su njegove pjesme općenito zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.
- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za Sportske novosti.
- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet - kazao je team menadžer Ivica Maraš.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+