Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'

Hrvatski rukometni savez odgovorio je za 24sata na službeni upit oko situacije na utakmici između Hrvatske i Gruzije u subotu u Malmö Areni. Švedski portal Aftonbladet objavio je kako je EHF odlučio kako je izvođenje pjesme Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona zabranjeno, ali kako je, pod pritiskom Hrvata, pjesma ipak puštena te da to ubuduće neće biti slučaj.

Pokretanje videa... 00:53 Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

"Poštovani predstavnici medija, nastavno na brojne upite, Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije informiran tko je i kako sastavljao "play listu" glazbe za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti ima kompetencija za to. Animiranje gledatelja u dvorani za Europsku rukometnu federaciju (EHF) radi profesionalna kompanija Hey there people. Sva naša koncentracija usmjerena je na današnji susret s Nizozemskom", kažu iz HRS-a.

Aftonbladet piše kako se radi o "kontroverznoj osobi na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi navodno odnose na hrvatske ratne zločine". Pišu i kako su njegove pjesme općenito zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.

- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za Sportske novosti.

- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet - kazao je team menadžer Ivica Maraš.