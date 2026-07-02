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Portugalci: Protiv Hrvatske igramo utakmicu istine. Prijeti nam Modrićev nasljednik

Piše Filip Sulimanec,
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Portugalci: Protiv Hrvatske igramo utakmicu istine. Prijeti nam Modrićev nasljednik
Foto: KEVIN SOUSA
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Ovo je prva utakmica istine za Portugal. Izbornik Roberto Martinez rekao je da sad počinje novi turnir, bez sumnje je jasno što želi reći - sad se igra na sve ili ništa

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Hrvatska u petak u 1 ujutro igra protiv Portugala. Portugalski novinari uvjereni su da je pred njihovom selekcijom prvi pravi test na turniru i utakmica istine.

 - Ovo je prva utakmica istine za Portugal. Izbornik Roberto Martinez rekao je da sad počinje novi turnir, bez sumnje je jasno što želi reći - sad se igra na sve ili ništa. Prostor za pogrešku drastično je smanjen, a loša večer znači povratak kući. Ne bi trebalo biti velike drame oko ovoga, ali već znamo kako u Portugalu možemo ići iz krajnosti u krajnost. Loša je vijest da se nije dobro suočavati se s velikim izazovima bez visokog morala. A taj moral, ako uključuje i moral navijača, važan je. Utakmica u Torontu ključna je za ostatak SP-a, i to ne samo zbog rezultata. Naime, pobjeda bez dobre igre neće biti dovoljna da se u potpunosti vrati povjerenje u rad portugalske reprezentacije. No, ako se dogodi pobjeda sa sjajnom igrom, stvari će biti drugačije. Naravno, oni najentuzijastičniji oko tehničkih i taktičkih aspekata nastavit će, možda s pravom i opravdano, kritizirati izbornika Martíneza. Ništa od ovoga nije novo u nogometu, ali je izraženije u reprezentativno nogometu. Portugal ima kapacitet pobijediti Hrvatsku, ali također postoji i mogućnost poraza. Na kraju bit će kao i uvijek: ili lopta ulazi u gol ili ne ulazi - piše poznati portugalski A Bola.

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- Hrvatska je prvi protivnik Portugala u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Nakon bezizražajnih predstava u skupini, portugalska reprezentacija više nema vremena za napredak i popravljanje dojma, za ono što je Roberto Martínez ponavljao nakon svake od prve tri utakmice. Ova noć mogla bi biti duga i puna snažnih emocija. Portugal i Hrvatska će se boriti za mjesto u osmini finala i mogući dvoboj s aktualnim europskim prvakom Španjolskom, koja će se nekoliko sati ranije suočiti s Austrijom. Nakon grupne faze u kojoj nisu bili ni blizu impresivni, portugalska nacionalna vrsta u Torontu nastoji opravdati svoj status kandidata za osvajanje Svjetskog prvenstva, kako je izjavio Martínez, znajući da će se suočiti s reprezentacijom koja je bila druga na Svjetskom prvenstvu 2018., a prije četiri godine završila treća. - piše Jornal de Noticias.

Portal Publico objavio je zanimljivu priču novinara Marca Vaze o Martinu Baturini, za kojeg kažu da je legitimni nasljednik Luke Modrića.

 - Ista nacionalnost, ista pozicija, isti formativni klub. Usporedbe su neizbježne. Martin Baturina je novi Luka Modrić. Hrvat je, kao Modrić, veznjak je, kao Modrić, trenirao je u Dinamu Zagreb, kao Modrić. No, postoji mala razlika. Modrić još nije otišao i nikome nije predao hrvatski dres s brojem 10. Baturina mora igrati s brojem 16, ali ne sjedi na klupi čekajući da se bivši osvajač Zlatne lopte umori. U posljednjem plesu Modrića i njegovih starih suigrača, Baturina već vrši tranziciju na terenu i najavljuje još jednu generaciju koja bi također mogla biti zlatna. Ovo je još uvijek Modrićeva momčad, ali i Baturinina, te desetke koja čeka na svoj dres s tim brojem na leđima - rezoniraju Portugalci.

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