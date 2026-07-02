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Nogomet je slomio senegalska srca u 2026.! Prati ih skandal s Afričkog kupa i debakl na SP-u

Piše 24sata,
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Nogomet je slomio senegalska srca u 2026.! Prati ih skandal s Afričkog kupa i debakl na SP-u
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Foto: Troy Wayrynen
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Senegalci su doživjeli strašan peh, prvo su ostali bez afričke krune za zelenim stolom, a potom su protiv Belgije prosuli 2-0 i ispali u produžecima penalom u 126. minuti

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Ova godina trebala je biti godina konačne potvrde zlatne generacije senegalskog nogometa. Umjesto toga, ostat će upamćena kao jedna od najbolnijih i najdramatičnijih u povijesti "Lavova Terange". Reprezentacija koja je na terenima Afrike i svijeta trebala žeti plodove svog talenta, doživjela je dva nevjerojatna udarca koja su u svega nekoliko mjeseci pretvorila snove u noćnu moru. Prvo kontroverznim gubitkom naslova prvaka Afrike za zelenim stolom, a potom i šokantnim ispadanjem sa Svjetskog prvenstva nakon vodstva od 2-0.

Dramatičan rasplet Afričkog kupa

Drama je započela u siječnju, u finalu Afričkog kupa nacija (AFCON) protiv domaćina Maroka. Senegal je na terenu, nakon produžetaka, slavio pobjedu od 1-0 i obranio naslov prvaka. Činilo se da je slavlje koje je zahvatilo ulice Dakara zasluženo i neupitno.

ŠESNAESTINA FINALA Belgija - Senegal 3-2: Senzacija u Seattleu! Gubili 2-0 u 86. pa prošli penalom u 126. minuti
Belgija - Senegal 3-2: Senzacija u Seattleu! Gubili 2-0 u 86. pa prošli penalom u 126. minuti

Međutim, kaotični događaji iz sudačke nadoknade regularnog dijela bacili su mrlju na finale. U trenucima kada se čekao posljednji sučev zvižduk, Maroku je dosuđen jedanaesterac, što je izazvalo eksploziju bijesa kod senegalskih igrača i stručnog stožera.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Foto: Troy Wayrynen

Predvođeni izbornikom Papeom Thiawom, senegalski nogometaši napustili su teren u znak prosvjeda, odbijajući nastaviti utakmicu. Tek nakon petnaestak minuta i nagovaranja kapetana Sadia Manéa, momčad se vratila na travnjak. Marokanski napadač Brahim Díaz promašio je penal, a Senegal je u produžetku golom Papea Gueyea osigurao pobjedu.

No, Marokanski nogometni savez uložio je žalbu. Dva mjeseca kasnije, u ožujku, Afrička nogometna konfederacija (CAF) donijela je odluku bez presedana. Pozivajući se na članak 82. pravilnika, koji kaže da momčad koja napusti teren bez odobrenja suca gubi utakmicu, CAF je oduzeo Senegalu naslov. Utakmica je registrirana službenim rezultatom 3-0 za Maroko.

Odluka je izazvala šok i bijes u Senegalu. Nogometni savez nazvao je presudu "lakrdijom koja nema pravno uporište", dok su igrači na društvenim mrežama izražavali svoje ogorčenje. Branič Moussa Niakhaté objavio je sliku s trofejem uz poruku: "Dođite po njega! Ludi su!". Unatoč najavljenoj žalbi Sudu za sportsku arbitražu, trofej je pripao Maroku, a Senegalu je ostao gorak okus nepravde.

Slom u Seattleu protiv Belgije

Nekoliko mjeseci kasnije, na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, "Lavovi Terange" tražili su iskupljenje. Nakon solidnog nastupa u grupnoj fazi, u osmini finala čekala ih je Belgija. Utakmica na stadionu u Seattleu pred gotovo 67.000 gledatelja počela je upravo onako kako su Senegalci priželjkivali. Bili su bolja, opasnija i konkretnija momčad. Njihova dominacija materijalizirana je u 25. minuti kada je Habib Diarra iskoristio odbijanac nakon što je Ismaïla Sarr pogodio stativu i zabio za vodstvo od 1-0.

Početkom drugog poluvremena, u 51. minuti, činilo se da je priča gotova. Sarr je nakon sjajne duge lopte Laminea Camare primirio loptu prsima i zakucao je pored nemoćnog Thibauta Courtoisa za 2-0. Bio je to jedan od najljepših golova turnira i izgledalo je da Senegal sigurno kroči prema četvrtfinalu. Kontrolirali su igru, stvarali prilike i Belgija je djelovala potpuno bezopasno. No, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivu i okrutnu stranu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Foto: BLAKE DAHLIN

Sve se preokrenulo u posljednjih pet minuta regularnog dijela. Prvo je Romelu Lukaku u 86. minuti iskoristio dodavanje Thomasa Meuniera i smanjio na 2-1, unijevši nervozu u senegalske redove. Samo tri minute kasnije, stadion je eksplodirao. Nakon ubačaja Leandra Trossarda, Youri Tielemans je glavom pogodio za 2-2 i odveo utakmicu u produžetke.

Bio je to šok od kojeg se senegalska momčad nije oporavila. Iako su u produžetku imali veliku priliku za pobjedu, kazna za nevjerojatan propust stigla je na najbrutalniji mogući način. U 120. minuti, nakon duge VAR provjere zbog prekršaja Camare na Tielemansu unutar šesnaesterca, sudac je pokazao na bijelu točku.

Isti igrač, Youri Tielemans, mirno je izveo kazneni udarac u 125. minuti i poslao Belgiju dalje, a Senegal kući. Tako je, u samo nekoliko mjeseci, jedna sjajna generacija doživjela dva epska sloma koja će se dugo pamtiti.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Foto: Lee Smith

(*uz korištenje AI-ja)

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