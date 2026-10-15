Obavijesti

Sport

Komentari 6
ŽELE UPOZORITI NIZOZEMCE

Ajax optužio taksiste u Splitu: Odavaju lokacije naših navijača

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ajax optužio taksiste u Splitu: Odavaju lokacije naših navijača
Foto: snimio čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Navijači Hajduka poznati su po svojoj fanatičnosti i burno reagiraju na vizualna klupska obilježja. Unutar grada strogo se zabranjuje nošenje dresova, šalova, kapa s obilježjima Ajaxa, piše u priopćenju

Admiral

Noć prije utakmice prvog kola Konferencijske lige (18.45) između Hajduka i Ajaxa dogodio se pravi kaos u Splitu. Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Ajax je na svojim stranicama objavio posebnu rubriku za sigurnost navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GIF VIDEO
GIF | Video: čitatelj/24sata

"Zaprimamo višestruke dojave navijača koji su u Splitu zastrašivani ili fizički napadnuti. Čak se ni taxi aplikacije nisu pokazale potpunima sigurnima. Prema prijavama, pojedini vozači dojavljuju da prevoze navijače Ajaxa, nakon čega ih po izlasku iz vozila dočekuju skupine te im pretresaju prtljagu u potrazi za klupskim obilježjima.

Navijači Hajduka poznati su po svojoj fanatičnosti i burno reagiraju na vizualna klupska obilježja. Unutar grada strogo se zabranjuje nošenje dresova, šalova, kapa ili bilo kakvih rekvizita s obilježjima Ajaxa.

Savjetuje se izbjegavanje hodanja u prepoznatljivim grupama, osobito u strogom centru, u zonama noćnog života te u kvartovima u kojima se okupljaju lokalni navijač, pri čemu je posebno apostrofiran kvart Varoš. Neutralan i neupadljiv izgled drastično smanjuje rizik od konfrontacije.

Koristite vožnje putem aplikacija (Bolt ili Uber) umjesto neovisnih lokalnih taksista koji bi mogli imati veze s tvrdim jezgrama, navijačima se poručuje da ne otkrivaju točne adrese gdje odsjedaju.", stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Kolindina kći nekad je osvajala medalje. Evo čime se sad bavi
FOTO: KLIZAČKA ŠAMPIONKA

Kolindina kći nekad je osvajala medalje. Evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026