Ajax optužio taksiste u Splitu: Odavaju lokacije naših navijača

Noć prije utakmice prvog kola Konferencijske lige (18.45) između Hajduka i Ajaxa dogodio se pravi kaos u Splitu. Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Ajax je na svojim stranicama objavio posebnu rubriku za sigurnost navijača.

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"Zaprimamo višestruke dojave navijača koji su u Splitu zastrašivani ili fizički napadnuti. Čak se ni taxi aplikacije nisu pokazale potpunima sigurnima. Prema prijavama, pojedini vozači dojavljuju da prevoze navijače Ajaxa, nakon čega ih po izlasku iz vozila dočekuju skupine te im pretresaju prtljagu u potrazi za klupskim obilježjima.

Navijači Hajduka poznati su po svojoj fanatičnosti i burno reagiraju na vizualna klupska obilježja. Unutar grada strogo se zabranjuje nošenje dresova, šalova, kapa ili bilo kakvih rekvizita s obilježjima Ajaxa.

Savjetuje se izbjegavanje hodanja u prepoznatljivim grupama, osobito u strogom centru, u zonama noćnog života te u kvartovima u kojima se okupljaju lokalni navijač, pri čemu je posebno apostrofiran kvart Varoš. Neutralan i neupadljiv izgled drastično smanjuje rizik od konfrontacije.

Koristite vožnje putem aplikacija (Bolt ili Uber) umjesto neovisnih lokalnih taksista koji bi mogli imati veze s tvrdim jezgrama, navijačima se poručuje da ne otkrivaju točne adrese gdje odsjedaju.", stoji u priopćenju.