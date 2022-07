Hrvatski navijači u Budimpešti: Ovo nam je deveto finale, biti 18 godina u vrhu, to nema nitko

Hrvatska igra polufinale SP protiv jake Španjolske. Prošla su dva dana od vaterpolskog klasika protiv Srbije koji je podsjetio na 2017. godine kada smo pobijedili susjede u polufinalu, a u finalu utišali Mađare pred 7.000 njihovih navijača i postali svjetski prvaci.

Hrvatska je deveti put u nizu izborila je polufinale SP-a što će rijetko tko ponoviti. Sve je počeo 2005. godine u Montrealu i nastavilo se preko Melbournea gdje smo osvojili zlato te traje sve do Budimpešte.

Hrvatska ima sedam svjetskih medalja u nizu, a najbliže su nam Talijani i Španjolci sa po četiri.

Nakon ispadanja domaćina Mađara, interes za vaterpolo se smanjio, a u Budimpešti će 'barakude' večeras imati podršku hrvatskih navijača koji su najvećim dijelom došli iz Zagreba i okolice te Slavonije.

- Ovo nam je prva utakmica. A u slučaju pobjede ovdje ostajemo do kraja - rekao je jedan od navijača.

- Došli smo danas. Očekujemo pobjedu pet razlike. Kako god završilo, pobjednici smo ovako i onako. Ovo im je deveto finale i žao mi je što to u Hrvatskoj ne iskače iz paštete. To je na svakom portalu trebao biti naslov jer to malo ljudi zna, samo sportski novinari i oni koji prate vaterpolo. Biti 18 godina u vrhu je čudo, to nema nitko - rekao je navijač koji je u glavni grad Mađarske došao iz Zagorja.

Najčitaniji članci